Украина получила более €4 млрд от Ukraine Facility и за счет замороженных активов рф — Finance.ua

Украина получила более €4 млрд от Ukraine Facility и за счет замороженных активов рф

Украина привлекла более 4 млрд евро бюджетной поддержки от Европейского Союза.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Более 3 млрд евро — кредит от Европейского Союза в пределах инструмента Ukraine Facility;

— кредит от Европейского Союза в пределах инструмента Ukraine Facility; 1 млрд евро — это часть вклада ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Куда пойдут деньги? Как отмечают в Минфине, деньги будут направлены на первоочередные социальные и гуманитарные расходы госбюджета.

Сколько привлекла Украина от Ukraine Facility

В рамках инструмента Ukraine Facility на 2024−2027 годы предусмотрено около 50 млрд евро для Украины (38,27 млрд евро — прямая бюджетная поддержка).

В госбюджет с 2024 года уже поступило более 22,6 млрд евро в рамках инструмента.

В 2025 году планируют привлечь около 12,5 млрд евро, из которых бюджет уже получил более 6,5 млрд евро.

«Чтобы получить очередной регулярный транш от ЕС в рамках инструмента, Украина выполнила реформационные шаги, предусмотренные до конца первого квартала 2025 года, которые охватывают такие сферы, как борьба с коррупцией, государственное управление, региональная политика, человеческий капитал, агропродовольственный сектор, цифровая трансформация, защита окружающей среды и управление государственными активами», — отмечают в Министерстве финансов.

Механизм ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов США, обеспеченных доходами от замороженных активов россии. Взнос ЕС составляет 18,1 млрд евро (20 млрд долларов США). В рамках инициативы ERA Минфин уже привлек от Европейского Союза 9 млрд евро.

Европейский Союз остается крупнейшим донором финансовой поддержки Украины — 57,5 ​​млрд евро за 3,5 года. За 8 месяцев 2025 года страна получила более 15,5 млрд евро от ЕС.

