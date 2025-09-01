Uber запустит поезд из Лондона в крупные города Европы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Uber запустит поезд из Лондона в крупные города Европы

Мир
14
Uber запустит поезд из Лондона в крупные города Европы
Uber запустит поезд из Лондона в крупные города Европы
Путешествия из Лондона в ключевые города Европы могут стать удобнее и дешевле. Uber объявила о планах запустить Uber Trains — сеть скоростных поездов, соединяющих Стратфорд в восточном Лондоне с Парижем, Брюсселем и Лиллем через туннель под Ла-Маншем.
Об этом пишет издание Euronews.
Проект реализуют вместе со стартапом Gemini Trains, который уже подал предложения на утверждение регулятору. Если все пойдет по плану, первые поезда отправятся в рейсы уже в 2029 году.

Конкуренция для Eurostar

Многие годы Eurostar оставался единственным крупным оператором на маршрутах через Ла-Манш. Но пассажиры часто жалуются на:
  • высокие цены — билет Лондон-Париж в обе стороны нередко стоит свыше €230, даже при предварительном бронировании;
  • задержки и проблемы с расписанием;
  • слабое качество сервиса и обманчивую рекламу.
Издание пишет, что выход Uber Trains может изменить ситуацию: конкуренция вынудит рынок снижать цены и улучшать качество обслуживания.

Что обещает Uber Trains

По словам Gemini Trains, новый оператор будет ориентироваться на клиентский сервис без компромиссов и гибкую систему тарифов. Планируется предлагать места как эконом-, так и бизнес-класса по цене, которая должна быть привлекательнее предложений Eurostar.
Читайте также
«Мы убеждены, что сочетание культуры обслуживания „клиент превыше всего“, конкурентных цен и инновационных решений поможет оживить рынок железнодорожных перевозок», — говорится на сайте Gemini Trains.

Что это значит для пассажиров

Если Uber Trains заработает, путешествия по Ла-Маншу могут стать доступнее. На фоне роста стоимости поездок это шанс для туристов и бизнес-путешественников получить больше вариантов, лучше сервис и ниже цены.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems