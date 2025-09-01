Uber запустит поезд из Лондона в крупные города Европы — Finance.ua

Uber запустит поезд из Лондона в крупные города Европы
Путешествия из Лондона в ключевые города Европы могут стать удобнее и дешевле. Uber объявила о планах запустить Uber Trains — сеть скоростных поездов, соединяющих Стратфорд в восточном Лондоне с Парижем, Брюсселем и Лиллем через туннель под Ла-Маншем.
Об этом пишет издание Euronews.
Проект реализуют вместе со стартапом Gemini Trains, который уже подал предложения на утверждение регулятору. Если все пойдет по плану, первые поезда отправятся в рейсы уже в 2029 году.
Конкуренция для Eurostar
Многие годы Eurostar оставался единственным крупным оператором на маршрутах через Ла-Манш. Но пассажиры часто жалуются на:
- высокие цены — билет Лондон-Париж в обе стороны нередко стоит свыше €230, даже при предварительном бронировании;
- задержки и проблемы с расписанием;
- слабое качество сервиса и обманчивую рекламу.
Издание пишет, что выход Uber Trains может изменить ситуацию: конкуренция вынудит рынок снижать цены и улучшать качество обслуживания.
Что обещает Uber Trains
По словам Gemini Trains, новый оператор будет ориентироваться на клиентский сервис без компромиссов и гибкую систему тарифов. Планируется предлагать места как эконом-, так и бизнес-класса по цене, которая должна быть привлекательнее предложений Eurostar.
«Мы убеждены, что сочетание культуры обслуживания „клиент превыше всего“, конкурентных цен и инновационных решений поможет оживить рынок железнодорожных перевозок», — говорится на сайте Gemini Trains.
Что это значит для пассажиров
Если Uber Trains заработает, путешествия по Ла-Маншу могут стать доступнее. На фоне роста стоимости поездок это шанс для туристов и бизнес-путешественников получить больше вариантов, лучше сервис и ниже цены.
