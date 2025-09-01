Uber запустит поезд из Лондона в крупные города Европы — Finance.ua

Uber запустит поезд из Лондона в крупные города Европы Сегодня 03:57 — Мир

Uber запустит поезд из Лондона в крупные города Европы

Путешествия из Лондона в ключевые города Европы могут стать удобнее и дешевле. Uber объявила о планах запустить Uber Trains — сеть скоростных поездов, соединяющих Стратфорд в восточном Лондоне с Парижем, Брюсселем и Лиллем через туннель под Ла-Маншем.

Об этом пишет издание Euronews

Проект реализуют вместе со стартапом Gemini Trains, который уже подал предложения на утверждение регулятору. Если все пойдет по плану, первые поезда отправятся в рейсы уже в 2029 году.

Конкуренция для Eurostar

Многие годы Eurostar оставался единственным крупным оператором на маршрутах через Ла-Манш. Но пассажиры часто жалуются на:

высокие цены — билет Лондон-Париж в обе стороны нередко стоит свыше €230, даже при предварительном бронировании;

задержки и проблемы с расписанием;

слабое качество сервиса и обманчивую рекламу.

Издание пишет, что выход Uber Trains может изменить ситуацию: конкуренция вынудит рынок снижать цены и улучшать качество обслуживания.

Что обещает Uber Trains

По словам Gemini Trains, новый оператор будет ориентироваться на клиентский сервис без компромиссов и гибкую систему тарифов. Планируется предлагать места как эконом-, так и бизнес-класса по цене, которая должна быть привлекательнее предложений Eurostar.

«Мы убеждены, что сочетание культуры обслуживания „клиент превыше всего“, конкурентных цен и инновационных решений поможет оживить рынок железнодорожных перевозок», — говорится на сайте Gemini Trains.

Что это значит для пассажиров

Если Uber Trains заработает, путешествия по Ла-Маншу могут стать доступнее. На фоне роста стоимости поездок это шанс для туристов и бизнес-путешественников получить больше вариантов, лучше сервис и ниже цены.

