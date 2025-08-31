ТОП-6 самых комфортных стран для жизни — Finance.ua

ТОП-6 самых комфортных стран для жизни Сегодня 14:13 — Мир

ТОП-6 самых комфортных стран для жизни

В рейтинг лучших стран по качеству жизни попали 5 европейских государств и Канада. Они привлекают не только местных жителей, но и экспатов со всего мира, стремящихся жить в безопасной, стабильной и комфортной среде.

Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг стран по качеству жизни, опубликованный американской медиакомпанией US News & World Report.

Исследование учитывает более 70 критериев — от образования и системы здравоохранения до экономической стабильности, покупательной способности, уровня безопасности, гендерного равенства и социальной защиты.

Дания

Лидером рейтинга стала Дания с населением 5,9 млн человек и ВВП на душу $72,1 тыс.

Страна отличается бесплатной медициной и образованием, высоким уровнем безопасности и прогрессивной системой социальной защиты.

Дания считается одной из самых комфортных стран мира по качеству жизни благодаря стабильной и прозрачной политической системе, а также высокому уровню равенства доходов и социальной мобильности.

Швеция

В стране проживают более 10 млн человек, ВВП на душу составляет $54,1 тыс.

Швеция стабильно занимает высокие места благодаря социальному равенству, прозрачной политике и высоким стандартам образования и медицины. Большое внимание уделяется защите окружающей среды, правам человека и инновациям.

Швейцария

Страна из населения в 8,6 млн человек и ВВП на душу населения $72,8 тыс.

В Швейцарии низкий уровень безработицы, а большинство населения (80%) работают на хорошо оплачиваемых работах.

Сильная экономика, стабильная политика и высокое качество здравоохранения и образования привлекают экспатов и делают Швейцарию одним из самых комфортных мест для жизни в Европе.

Норвегия

Четвертое место занимает Норвегия с населением в 5,4 млн и ВВП на душу $65,8 тыс.

Страна отличается одним из самых высоких в Европе уровнем занятости среди трудоспособных граждан — 75% населения в возрасте 15−64 лет работают.

Это объясняется конкурентными зарплатами и сильной социальной политикой, обеспечивающей гражданам высокие стандарты жизни.

Канада

В Канаде проживают более 37 млн ​​человек, а ВВП на душу населения составляет $48,7 тыс.

Страна сочетает стабильную экономику, низкий уровень преступности и малокоррупционную политическую систему.

Универсальная медицина, финансируемая государством, культурное разнообразие и природные богатства делают Канаду привлекательной как для жизни, так и для работы.

Финляндия

Здесь проживают более 5,5 млн граждан, а ВВП на душу населения составляет $49,8 тыс.

Страна известна качественным государственным образованием, высоким уровнем безопасности, уважением к гражданским правам, свободой печати и равенством.

Социальные программы активно помогают семьям и детям, а значительные ресурсы направляются на социальную защиту и государственные услуги.

