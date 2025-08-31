ТОП-6 самых комфортных стран для жизни — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-6 самых комфортных стран для жизни

Мир
54
ТОП-6 самых комфортных стран для жизни
ТОП-6 самых комфортных стран для жизни
В рейтинг лучших стран по качеству жизни попали 5 европейских государств и Канада. Они привлекают не только местных жителей, но и экспатов со всего мира, стремящихся жить в безопасной, стабильной и комфортной среде.
Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг стран по качеству жизни, опубликованный американской медиакомпанией US News & World Report.
Исследование учитывает более 70 критериев — от образования и системы здравоохранения до экономической стабильности, покупательной способности, уровня безопасности, гендерного равенства и социальной защиты.

ТОП-6 самых комфортных стран для жизни

Дания

Лидером рейтинга стала Дания с населением 5,9 млн человек и ВВП на душу $72,1 тыс.
Читайте также
Страна отличается бесплатной медициной и образованием, высоким уровнем безопасности и прогрессивной системой социальной защиты.
Дания считается одной из самых комфортных стран мира по качеству жизни благодаря стабильной и прозрачной политической системе, а также высокому уровню равенства доходов и социальной мобильности.

Швеция

В стране проживают более 10 млн человек, ВВП на душу составляет $54,1 тыс.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

Швеция стабильно занимает высокие места благодаря социальному равенству, прозрачной политике и высоким стандартам образования и медицины. Большое внимание уделяется защите окружающей среды, правам человека и инновациям.

Швейцария

Страна из населения в 8,6 млн человек и ВВП на душу населения $72,8 тыс.
Читайте также
В Швейцарии низкий уровень безработицы, а большинство населения (80%) работают на хорошо оплачиваемых работах.
Сильная экономика, стабильная политика и высокое качество здравоохранения и образования привлекают экспатов и делают Швейцарию одним из самых комфортных мест для жизни в Европе.

Норвегия

Четвертое место занимает Норвегия с населением в 5,4 млн и ВВП на душу $65,8 тыс.
Страна отличается одним из самых высоких в Европе уровнем занятости среди трудоспособных граждан — 75% населения в возрасте 15−64 лет работают.
Читайте также
Это объясняется конкурентными зарплатами и сильной социальной политикой, обеспечивающей гражданам высокие стандарты жизни.

Канада

В Канаде проживают более 37 млн ​​человек, а ВВП на душу населения составляет $48,7 тыс.
Страна сочетает стабильную экономику, низкий уровень преступности и малокоррупционную политическую систему.
Читайте также
Универсальная медицина, финансируемая государством, культурное разнообразие и природные богатства делают Канаду привлекательной как для жизни, так и для работы.

Финляндия

Здесь проживают более 5,5 млн граждан, а ВВП на душу населения составляет $49,8 тыс.
Страна известна качественным государственным образованием, высоким уровнем безопасности, уважением к гражданским правам, свободой печати и равенством.
Социальные программы активно помогают семьям и детям, а значительные ресурсы направляются на социальную защиту и государственные услуги.
По материалам:
visitworld.today
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems