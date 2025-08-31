ТОП-10 самых недоступных для покупки жилья городов мира (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 самых недоступных для покупки жилья городов мира (инфографика) Сегодня 10:13 — Недвижимость

Стоимость недвижимости в ведущих городах мира становится все менее доступной для среднего класса. Цены на жилье подскочили на столько, что значительно опередили темпы роста доходов населения.

Об этом сообщает Visual Capitalist, ссылаясь на данные Demographia International Housing Affordability Report 2025

Самые дорогие города мира по соотношению цены жилья к доходу

Гонконг признан самым недоступным городом мира для покупки жилья. Соотношение стоимости жилья к доходу в городе составляет 14,4.

Это означает, что среднестатистическая семья должна более 14 лет откладывать все свои доходы, чтобы приобрести жилье.

В ТОП-10 самых недоступных рынков недвижимости также вошли:

Сидней (Австралия) — 13,8;

Сан-Хосе (США) — 12,1;

Ванкувер (Канада) — 11,8;

Лос-Анджелес (США) — 11,2;

Аделаида (Австралия) — 10,9;

Гонолулу (США) — 10,8;

Сан-Франциско (США) — 10,0;

Мельбурн (Австралия) — 9,7;

Сан-Диего (США) — 9,5.

Напомним, украинская столица за год опустилась почти на 40 пунктов в рейтинге городов с самой дорогой недвижимостью от Numbeo.

Согласно обновленным данным аналитического сервиса, в рейтинге цен на жилье Киев переместился со 100 позиции на 139, а цена за квадратный метр жилья в центре города составила 2269 долларов.

В рейтинг также попали два других украинских города: Львов занял 142 место (1986 долл./кв.м), а Одесса — 144 (1446 долл./кв.м).

Среди самых дешевых украинских городов в рейтинге Numbeo:

Одесса, Украина (1446 долл./кв.м);

Орадя, Румыния (1959 долл./кв.м);

Львов, Украина (1986 долл./кв.м);

Минск, Беларусь (2005 долл./кв.м).

