Эксперт ответила, поднимутся ли цены на аренду квартир осенью — Finance.ua

Эксперт ответила, поднимутся ли цены на аренду квартир осенью
На рынок аренды в Украине влияет фактор сезонности, в частности, перед учебным годом спрос на жилье существенно растет. Осенью ожидается дальнейший рост стоимости аренды.
Об этом рассказала руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимости Оксана Остапчук в комментарии «24 Каналу».
Где аренда может подорожать осенью больше всего
По словам Оксаны Остапчук, уже сейчас мы видим сезонное повышение спроса, а количество предложений в то же время уменьшается. Из-за сочетания этих факторов цены пойдут вверх.
«За первое полугодие 2025 года средняя стоимость аренды по Украине выросла на 8%, и эта тенденция продолжится. Традиционно пик активности приходится на август-сентябрь, поэтому к осени можно прогнозировать подорожание аренды в пределах 10−20% в безопасных регионах», — отметила эксперт.
То есть в городах с лучшей ситуацией безопасности, как, например, западные, цены вырастут ощутимо.
Больше всего подорожают однокомнатные квартиры, потому что это самый популярный формат среди арендаторов.
В каких городах сейчас самый большой спрос на аренду
По данным OLX, самый большой спрос на аренду сосредоточен в Киеве, Львове, Одессе, Ужгороде и Ивано-Франковске.
К примеру, за июль спрос в столице вырос на 5%, и Киев остается лидером по количеству откликов на объявления.
Однако самый динамичный рост спроса наблюдался в Ивано-Франковске (+45%), Днепре (+39%), Ужгороде (+31%), Львове (+28%) и Харькове (+18%).
Напомним, специалисты ЛУН проанализировали долю зарплаты, которую арендаторы тратят на жилье.
1-комнатные квартиры:
- Ужгород — 76% средней зарплаты;
- Луцк — 67%;
- Львов — 65%;
- Киев — 61%.
2-комнатные квартиры:
- Киев — 93% средней зарплаты;
- Ужгород — 88%;
- Львов — 81%;
- Харьков — 27%;
- Запорожье — 35%.
