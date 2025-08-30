Эксперт ответила, поднимутся ли цены на аренду квартир осенью — Finance.ua

Эксперт ответила, поднимутся ли цены на аренду квартир осенью Сегодня 08:24 — Недвижимость

На рынок аренды в Украине влияет фактор сезонности, в частности, перед учебным годом спрос на жилье существенно растет. Осенью ожидается дальнейший рост стоимости аренды.

Об этом рассказала руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимости Оксана Остапчук в комментарии «24 Каналу».

Где аренда может подорожать осенью больше всего

По словам Оксаны Остапчук, уже сейчас мы видим сезонное повышение спроса, а количество предложений в то же время уменьшается. Из-за сочетания этих факторов цены пойдут вверх.

«За первое полугодие 2025 года средняя стоимость аренды по Украине выросла на 8%, и эта тенденция продолжится. Традиционно пик активности приходится на август-сентябрь, поэтому к осени можно прогнозировать подорожание аренды в пределах 10−20% в безопасных регионах», — отметила эксперт.

То есть в городах с лучшей ситуацией безопасности, как, например, западные, цены вырастут ощутимо.

Больше всего подорожают однокомнатные квартиры, потому что это самый популярный формат среди арендаторов.

В каких городах сейчас самый большой спрос на аренду

По данным OLX, самый большой спрос на аренду сосредоточен в Киеве, Львове, Одессе, Ужгороде и Ивано-Франковске.

К примеру, за июль спрос в столице вырос на 5%, и Киев остается лидером по количеству откликов на объявления.

Однако самый динамичный рост спроса наблюдался в Ивано-Франковске (+45%), Днепре (+39%), Ужгороде (+31%), Львове (+28%) и Харькове (+18%).

Напомним, специалисты ЛУН проанализировали долю зарплаты, которую арендаторы тратят на жилье.

1-комнатные квартиры:

Ужгород — 76% средней зарплаты;

Луцк — 67%;

Львов — 65%;

Киев — 61%.

2-комнатные квартиры:

Киев — 93% средней зарплаты;

Ужгород — 88%;

Львов — 81%;

Харьков — 27%;

Запорожье — 35%.

