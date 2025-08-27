Аренда под угрозой: на что обращать внимание в договоре — Finance.ua

Аренда под угрозой: на что обращать внимание в договоре Сегодня 08:32 — Недвижимость

Аренда под угрозой: на что обращать внимание в договоре

Оформление договора аренды жилья — это не формальность, а важный этап, требующий тщательности. Документ защищает права обеих сторон, уменьшает риск недоразумений и четко регулирует условия сотрудничества. Рассказываем, какие разделы сделки являются ключевыми и на что следует обращать внимание.

Главный пункт договора аренды — предмет аренды

Хотя кажется, что договор лишь бюрократическая процедура, на самом деле именно он определяет, будут ли отношения между арендодателем и арендатором спокойными. Все детали имеют значение, однако наиболее критичным является четкое определение предмета договора и правового статуса жилья.

Основа договора — описание квартиры, которую передают в пользование. В этом пункте важно отметить:

точный адрес,

площадь,

этаж,

регистрационный номер и документы, подтверждающие право собственности.

Юристы подчеркивают: если в договоре нет детального описания объекта аренды или он представлен неполно, это может стать основанием для его признания недействительным в суде.

Относительно подтверждения права собственности это может быть:

договор купли-продажи;

договор дарения;

свидетельство о праве на наследство;

решение суда — если право собственности установлено через суд;

договор мены или пожизненного содержания — для специфических случаев.

Проверка документов на квартиру

Самого описания жилья в договоре недостаточно — арендатору следует убедиться, что все данные подтверждены официальными бумагами.

Следует запросить:

договор купли-продажи, дарения или другой документ, подтверждающий право собственности;

выписку из Государственного реестра вещных прав;

технический паспорт;

доверенность либо другой документ, если сделку заключает представитель владельца.

Идентификационные данные сторон

В договоре должно быть четко определено, кто является арендодателем, а кто арендатором. Для физических лиц указывают полные ФИО, идентификационный код, паспортные данные и адрес проживания. Для юридических лиц название компании, код ЕГРПОУ, данные уполномоченного лица и юридический адрес.

Условия оплаты

Хотя предмет договора остается основным пунктом, раздел об оплате также критически важен. Он должен содержать:

сумму арендной платы;

дату и способ внесения денежных средств;

порядок индексации или изменения стоимости;

последствия просрочки платежей.

Срок действия договора

В документе следует указать дату начала и завершения аренды, а также порядок ее продления или досрочного расторжения. Если сделка заключается более чем на три года, ее обязательно удостоверяет нотариус.

Права и обязанности сторон

Этот раздел определяет, кто платит за коммунальные услуги, выполняет текущий ремонт и отвечает за соблюдение правил пользования квартирой. Четкие формулировки помогут избежать споров и взаимных обвинений.

Акт приема-передачи

Приложение к договору — акт приема-передачи жилья. В нем фиксируют состояние квартиры, наличие мебели, техники и счетчиков. Подписание акта подтверждает, что арендатор получил квартиру в надлежащем состоянии, а арендодатель передал ее без скрытых недостатков.

Проверка владельца на долги

Перед подписанием договора полезно проверить, не находится ли жилье под арестом из-за задолженности владельца. Это можно узнать через Единый реестр должников на сайте Министерства юстиции.

