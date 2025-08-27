Аренда под угрозой: на что обращать внимание в договоре — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аренда под угрозой: на что обращать внимание в договоре

Недвижимость
33
Аренда под угрозой: на что обращать внимание в договоре
Аренда под угрозой: на что обращать внимание в договоре
Оформление договора аренды жилья — это не формальность, а важный этап, требующий тщательности. Документ защищает права обеих сторон, уменьшает риск недоразумений и четко регулирует условия сотрудничества. Рассказываем, какие разделы сделки являются ключевыми и на что следует обращать внимание.

Главный пункт договора аренды — предмет аренды

Хотя кажется, что договор лишь бюрократическая процедура, на самом деле именно он определяет, будут ли отношения между арендодателем и арендатором спокойными. Все детали имеют значение, однако наиболее критичным является четкое определение предмета договора и правового статуса жилья.
Читайте также
Основа договора — описание квартиры, которую передают в пользование. В этом пункте важно отметить:
  • точный адрес,
  • площадь,
  • этаж,
  • регистрационный номер и документы, подтверждающие право собственности.
Юристы подчеркивают: если в договоре нет детального описания объекта аренды или он представлен неполно, это может стать основанием для его признания недействительным в суде.
Относительно подтверждения права собственности это может быть:
  • договор купли-продажи;
  • договор дарения;
  • свидетельство о праве на наследство;
  • решение суда — если право собственности установлено через суд;
  • договор мены или пожизненного содержания — для специфических случаев.

Проверка документов на квартиру

Самого описания жилья в договоре недостаточно — арендатору следует убедиться, что все данные подтверждены официальными бумагами.
Следует запросить:
  • договор купли-продажи, дарения или другой документ, подтверждающий право собственности;
  • выписку из Государственного реестра вещных прав;
  • технический паспорт;
  • доверенность либо другой документ, если сделку заключает представитель владельца.

Идентификационные данные сторон

В договоре должно быть четко определено, кто является арендодателем, а кто арендатором. Для физических лиц указывают полные ФИО, идентификационный код, паспортные данные и адрес проживания. Для юридических лиц название компании, код ЕГРПОУ, данные уполномоченного лица и юридический адрес.

Условия оплаты

Хотя предмет договора остается основным пунктом, раздел об оплате также критически важен. Он должен содержать:
  • сумму арендной платы;
  • дату и способ внесения денежных средств;
  • порядок индексации или изменения стоимости;
  • последствия просрочки платежей.
Читайте также

Срок действия договора

В документе следует указать дату начала и завершения аренды, а также порядок ее продления или досрочного расторжения. Если сделка заключается более чем на три года, ее обязательно удостоверяет нотариус.

Права и обязанности сторон

Этот раздел определяет, кто платит за коммунальные услуги, выполняет текущий ремонт и отвечает за соблюдение правил пользования квартирой. Четкие формулировки помогут избежать споров и взаимных обвинений.

Акт приема-передачи

Приложение к договору — акт приема-передачи жилья. В нем фиксируют состояние квартиры, наличие мебели, техники и счетчиков. Подписание акта подтверждает, что арендатор получил квартиру в надлежащем состоянии, а арендодатель передал ее без скрытых недостатков.
Читайте также

Проверка владельца на долги

Перед подписанием договора полезно проверить, не находится ли жилье под арестом из-за задолженности владельца. Это можно узнать через Единый реестр должников на сайте Министерства юстиции.
По материалам:
Novyny.live
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems