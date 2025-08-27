Аренда под угрозой: на что обращать внимание в договоре — Finance.ua

Аренда под угрозой: на что обращать внимание в договоре
Оформление договора аренды жилья — это не формальность, а важный этап, требующий тщательности. Документ защищает права обеих сторон, уменьшает риск недоразумений и четко регулирует условия сотрудничества. Рассказываем, какие разделы сделки являются ключевыми и на что следует обращать внимание.
Главный пункт договора аренды — предмет аренды
Хотя кажется, что договор лишь бюрократическая процедура, на самом деле именно он определяет, будут ли отношения между арендодателем и арендатором спокойными. Все детали имеют значение, однако наиболее критичным является четкое определение предмета договора и правового статуса жилья.
Основа договора — описание квартиры, которую передают в пользование. В этом пункте важно отметить:
- точный адрес,
- площадь,
- этаж,
- регистрационный номер и документы, подтверждающие право собственности.
Юристы подчеркивают: если в договоре нет детального описания объекта аренды или он представлен неполно, это может стать основанием для его признания недействительным в суде.
Относительно подтверждения права собственности это может быть:
- договор купли-продажи;
- договор дарения;
- свидетельство о праве на наследство;
- решение суда — если право собственности установлено через суд;
- договор мены или пожизненного содержания — для специфических случаев.
Проверка документов на квартиру
Самого описания жилья в договоре недостаточно — арендатору следует убедиться, что все данные подтверждены официальными бумагами.
Следует запросить:
- договор купли-продажи, дарения или другой документ, подтверждающий право собственности;
- выписку из Государственного реестра вещных прав;
- технический паспорт;
- доверенность либо другой документ, если сделку заключает представитель владельца.
Идентификационные данные сторон
В договоре должно быть четко определено, кто является арендодателем, а кто арендатором. Для физических лиц указывают полные ФИО, идентификационный код, паспортные данные и адрес проживания. Для юридических лиц название компании, код ЕГРПОУ, данные уполномоченного лица и юридический адрес.
Условия оплаты
Хотя предмет договора остается основным пунктом, раздел об оплате также критически важен. Он должен содержать:
- сумму арендной платы;
- дату и способ внесения денежных средств;
- порядок индексации или изменения стоимости;
- последствия просрочки платежей.
Срок действия договора
В документе следует указать дату начала и завершения аренды, а также порядок ее продления или досрочного расторжения. Если сделка заключается более чем на три года, ее обязательно удостоверяет нотариус.
Права и обязанности сторон
Этот раздел определяет, кто платит за коммунальные услуги, выполняет текущий ремонт и отвечает за соблюдение правил пользования квартирой. Четкие формулировки помогут избежать споров и взаимных обвинений.
Акт приема-передачи
Приложение к договору — акт приема-передачи жилья. В нем фиксируют состояние квартиры, наличие мебели, техники и счетчиков. Подписание акта подтверждает, что арендатор получил квартиру в надлежащем состоянии, а арендодатель передал ее без скрытых недостатков.
Проверка владельца на долги
Перед подписанием договора полезно проверить, не находится ли жилье под арестом из-за задолженности владельца. Это можно узнать через Единый реестр должников на сайте Министерства юстиции.
