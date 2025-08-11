Может ли арендатор отсудить съемную квартиру — Finance.ua

Может ли арендатор отсудить съемную квартиру Сегодня 21:31 — Недвижимость

Может ли арендатор отсудить съемную квартиру

В Украине распространен миф, что длительное проживание в съемной квартире может дать арендатору право на ее собственность. Юристы объяснили, соответствует ли это действительности и стоит ли бояться владельцам недвижимости.

Все точки над «і» в этом вопросе расставила юрист Мария Левченко.

Что говорит закон

По словам эксперта, только лишь длительная аренда не создает никаких прав на квартиру.

«Право собственности — нерушимо и защищено Конституцией. Если квартира должным образом оформлена, отсудить ее невозможно», — объяснила юрист.

Статья 41 Конституции Украины гарантирует, что никто не может быть противоправно лишен права собственности. Имущество могут изъять только в исключительных случаях и с компенсацией, но никак не из-за многолетней аренды.

Следовательно, ни один договор найма, даже подписанный на 10 или более лет, не предоставляет арендатору права собственности. Это только разрешение временно пользоваться жильем за арендную плату.

Ремонты, оплата коммунальных услуг и десятилетия проживания не создают имущественные права. Система регистрации в Украине четкая: есть запись в госреестре — право собственности; нет записи — нет права.

Как защитить имущество владельцу

Эксперты советуют заключать письменный договор аренды с четкими условиями:

срок,

оплата,

правила пользования,

штрафы за нарушение.

Важно также проверять арендаторов — их документы, доходы, состав семьи и условия проживания.

Попытки «отсудить» жилье чаще всего основываются на недоразумениях или мифах. Суд может признать право собственности только в случаях покупки или дарения, если возникли проблемы с оформлением документов, но это не касается обычной аренды.

Как отмечают юристы, единственный надежный способ защиты прав — официальный договор аренды, составленный правильно. Устные договоренности или неправильно оформленные соглашения не имеют юридической силы.

Справка Finance.ua:

в июле 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды в гривне по Украине выросла на 8%, достигнув 13 тыс. грн;

в распределении квартир по количеству комнат медианы цены следующие: 1-комнатная кв. — 11 тыс. грн; 2-комнатная — 14 тыс. грн; 3-комнатная — 20 тыс. грн;

дороже всего арендовать однокомнатную квартиру в Ужгороде (18 670 грн/мес.). Здесь средняя цена превысила стоимость в Киеве (16 тыс. грн/мес.) и Львове (17 418 грн/мес.).

