Кому труднее всего снять квартиру в Украине: категории, которым зачастую отказывают арендодатели — Finance.ua
Кому труднее всего снять квартиру в Украине: категории, которым зачастую отказывают арендодатели

Кому труднее всего снять квартиру в Украине: категории, которым зачастую отказывают арендодатели
Кому труднее всего снять квартиру в Украине: категории, которым зачастую отказывают арендодатели
Наличие маленьких детей или домашних животных значительно усложняет поиск жилья в Украине. Владельцы жилья чаще всего отказывают таким арендаторам.
Об этом свидетельствуют данные исследования OLX Недвижимость.

Что говорят арендодатели

Более 45% владельцев сдают квартиры в домах старого жилого фонда, еще четверть в новостройках, 9% в домах или коттеджах. К наиболее активным регионам относятся Киевская, Днепропетровская и Одесская области.
Ключевые критерии при выборе арендаторов:
  • финансовая состоятельность (59,7%);
  • наличие животных (59,1%);
  • маленькие дети (42,6%).
«Хотя большинство уже имели опыт сдачи жилья семьям с маленькими детьми или владельцам животных, отношение к этим категориям разное. С животными сдавать жилье соглашаются меньше — только 53,4%. И хотя 77% арендодателей уже имели дело с арендаторами с животными, положительным этот опыт назвали лишь немногим более половины».
Чтобы согласиться на аренду, владельцы часто требуют дополнительный залог, более высокую арендную плату или прописывают компенсацию в договоре.
К семьям с детьми владельцы относятся мягче: более 71% готовы сдавать жилье и большинство (72%) имеют положительный опыт. Арендодатели часто выдвигают семьям с детьми похожие дополнительные условия — больший задаток или прописывают в договоре компенсацию за возможные повреждения.

Что говорят арендаторы

Более половины опрошенных искали жилье за последние два года. Тяжелее всего владельцам животных:
  • 55% говорят, что найти жилье «очень сложно»;
  • 78,3% сталкивались с прямым отказом;
  • 56,3% - с повышенной арендной платой;
  • 30,8% - с повышенной бдительностью к состоянию квартиры.
В то же время, только 14% арендаторов указали, что их животные действительно что-то портили. В большинстве случаев все кончалось ремонтом или компенсацией.
Для семей с детьми ситуация немного легче, но тоже проблемная:
  • четверть считает поиск «очень сложным»;
  • 56% получали отказ из-за детей;
  • 44,6% столкнулись с повышенной арендной платой.
14,4% отметили, что дети что-то повредили, и большинство из них решали вопросы путем замены или ремонта или компенсации.

Другие факторы, влияющие на решения владельцев

По мнению арендаторов, среди основных критериев, на которые обращают внимание арендодатели, наличие работы (оценка платежеспособности — 41,3%), семейное положение (36%) или статус ВПЛ (23,8%).
До 10% арендодателей обращают внимание на политические взгляды и позиции относительно войны в Украине. Часть опрошенных также отметили, что сталкивались с предубеждением военных или переселенцев из Донбасса.
Напомним, по данным Dim. ria, Киев продолжает лидировать по цене аренды жилья: средняя стоимость в июле осталась на уровне 18,4 тыс. грн в месяц. В разрезе 1-комнатных квартир Печерский район самый дорогой — 25,2 тыс. грн, самым дешевым остается Деснянский — 10,3 тыс. грн.
По данным OLX, на аренду однокомнатной квартиры украинцы тратят 50% зарплаты. Спрос на аренду квартир в Украине увеличивается: прирост количества откликов по Украине составляет 20%. Такая же тенденция касается 1-, 2- и 3-комнатных квартир, где число откликов выросло на 20−22%.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
