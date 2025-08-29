0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине начали строить меньше жилья, но некоторые регионы демонстрируют рост — Госстат

Недвижимость
7
В Украине начали строить меньше жилья, но некоторые регионы демонстрируют рост — Госстат
В Украине начали строить меньше жилья, но некоторые регионы демонстрируют рост — Госстат
В первой половине 2025 года в Украине введено в эксплуатацию 4,27 млн ​​кв. м жилья. Это на 6,4% меньше, чем за такой же период в прошлом году.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Где построили больше всего

Самые большие объемы нового жилья пришлись на Киев, Киевскую и Львовскую области. Итого они обеспечили 43% от общей площади, сданной в эксплуатацию.

Регионы с наибольшим ростом

По сравнению с первым полугодием 2024 года наибольший рост показали:
  • Одесская область — +56%;
  • Черкасская область — +51,3%.
Инфографика: Госстат
Инфографика: Госстат

Где зафиксировано падение

В некоторых регионах объемы строительства существенно сократились:
  • Харьковская область — -40,4%;
  • Житомирская область — -37,7%.
Таблица: Госстат
Таблица: Госстат
Напомним, по данным Госстата, во втором квартале 2025 года цены на жилье в Украине выросли почти на 15% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года. Цены на квартиры во втором квартале текущего года по сравнению с соответствующим кварталом в прошлом году выросли на 14,9%. На первичном рынке цены выросли на 16,7%, на вторичном — на 13,9%.
По данным YouControl. Market, в Украине сократилось количество строительных предприятий: если в 2021 году было зарегистрировано 2 958 компаний, то в 2025 году — всего 1 401, то есть более чем вдвое меньше. Хотя в 2021 был пик активности рынка, этот год стал и рекордным по количеству закрытий: тогда прекратили деятельность 392 компании.
Критерии выбора жилья для украинцев во время войны изменились. В настоящее время очень важным фактором является безопасность. Украинцы, рассматривая покупку жилья, ориентируются на следующие факторы: расположение подальше от критических объектов, наличие укрытия и другие моменты.
Найдите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems