В Украине начали строить меньше жилья, но некоторые регионы демонстрируют рост — Госстат
В первой половине 2025 года в Украине введено в эксплуатацию 4,27 млн кв. м жилья. Это на 6,4% меньше, чем за такой же период в прошлом году.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Где построили больше всего
Самые большие объемы нового жилья пришлись на Киев, Киевскую и Львовскую области. Итого они обеспечили 43% от общей площади, сданной в эксплуатацию.
Регионы с наибольшим ростом
По сравнению с первым полугодием 2024 года наибольший рост показали:
- Одесская область — +56%;
- Черкасская область — +51,3%.
Где зафиксировано падение
В некоторых регионах объемы строительства существенно сократились:
- Харьковская область — -40,4%;
- Житомирская область — -37,7%.
Напомним, по данным Госстата, во втором квартале 2025 года цены на жилье в Украине выросли почти на 15% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года. Цены на квартиры во втором квартале текущего года по сравнению с соответствующим кварталом в прошлом году выросли на 14,9%. На первичном рынке цены выросли на 16,7%, на вторичном — на 13,9%.
По данным YouControl. Market, в Украине сократилось количество строительных предприятий: если в 2021 году было зарегистрировано 2 958 компаний, то в 2025 году — всего 1 401, то есть более чем вдвое меньше. Хотя в 2021 был пик активности рынка, этот год стал и рекордным по количеству закрытий: тогда прекратили деятельность 392 компании.
Критерии выбора жилья для украинцев во время войны изменились. В настоящее время очень важным фактором является безопасность. Украинцы, рассматривая покупку жилья, ориентируются на следующие факторы: расположение подальше от критических объектов, наличие укрытия и другие моменты.
