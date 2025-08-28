Сколько стоит общежитие в 2025 году: цены в университетах Киева, Львова и Харькова — Finance.ua

Сколько стоит общежитие в 2025 году: цены в университетах Киева, Львова и Харькова Сегодня 21:21 — Недвижимость

Сколько стоит общежитие в 2025 году: цены в университетах Киева, Львова и Харькова

В начале осени студенты массово ищут жилье — начинается учебный год, и вопрос, где жить, становится особенно актуальным. Одни арендуют квартиры, другие заселяются в общежития, где условия и цена существенно отличаются.

Стоимость проживания в общежитии определяет руководство университета, обычно согласовывая его с профсоюзным комитетом студентов. Сумма зависит от площади комнаты, количества соседей и стоимости коммунальных услуг. В некоторых ВУЗах плату ограничивают — она не может превышать 40% от размера стипендии.

Рассказываем, сколько стоит проживание в общежитии в 2025 году.

Киев

Студгородок КПИ им. И. Сикорского с января 2025 года поднял цены на проживание в общежитиях. Стоимость выросла примерно на 15%. При этом размер оплаты зависит от условий проживания.

Дешевле всего стоят общежития коридорного типа (№ 1,3,4,6,7,8) — 800 гривен в месяц (4 человека в комнате). Стоимость проживания в общежитиях блочного типа (№ 10, 15, 16) — 1 186 гривен. Самая высокая цена в общежитии № 5 — 1603 гривны (при условии размещения 4 человек в комнате). Если же поселение одиночное, то стоимость составляет — 5 605 гривен.

В общежитиях от Национального университета им. Т. Шевченко стоимость стартует от 750 гривен (если установлены электросчетчики) в месяц. Цена на проживание в общежитии улучшенного вида — 1427 гривен в месяц, в общежитии последипломного образования — 2 220 гривен в месяц.

Проживание в общежитиях Киевского национального университета строительства и архитектуры стоит 960 гривен в месяц, но оплату нужно произвести сразу за 10 месяцев одним чеком.

Стоимость проживания в общежитиях Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко колеблется от 770 до 1150 гривен в месяц. Оплату также необходимо произвести сразу за 10 месяцев.

Львов

Стоимость проживания в общежитиях Львовского национального университета «Львовская политехника» составляет 800 гривен.

Аналогичная стоимость в общежитиях от Львовского национального университета им. Ивана Франко. Впрочем, цена для аспирантов и студентов заочной формы почти вдвое выше — 1920 гривен в месяц.

Национальный лесотехнический университет предлагает студентам четыре общежития, стоимость проживаниях в которых тоже 800 гривен в месяц.

В общежитиях Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого цена для студентов — 800 гривен в месяц, для аспирантов — 1500 гривен.

Харьков

Студенты Каразинского университета, которые приезжают на обучение в Харьков из других городов, могут поселиться в общежитиях Каразинского университета. До полномасштабной войны в студенческом городке проживало более 5 тысяч студентов и аспирантов.

По состоянию на 2025 год в общежитиях университета доступно 5889 мест. Стоимость проживания — 800 гривен в месяц.

Комнаты рассчитаны на 3−4 человека. На каждом этаже оборудованы кухни, санузлы и душевые. Также жильцы могут пользоваться стиральными машинами в специально оборудованных комнатах.

