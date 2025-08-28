Вывод рынка аренды жилья из тени: какие изменения в Налоговый кодекс — Finance.ua

Вывод рынка аренды жилья из тени: какие изменения в Налоговый кодекс Сегодня 09:45 — Недвижимость

В Украине более 90% рынка аренды жилья находится в «серой зоне». Основная причина — высокие налоги для сдающих квартиры — 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Об этом заявила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

«Вопрос относительно того, как вывести рынок аренды жилья из тени, является неотложным. По состоянию на сегодняшний день более 90% всего рынка аренды жилья находится в серой зоне. Основная причина — это достаточно большие налоги. 23% от своего дохода, который ты получаешь за сдачу в аренду квартиры, ты должен заплатить государству».

По ее словам, даже недавние инициативы правительства не смогли стимулировать прозрачный рынок.

«Министерство социальной политики ввело компенсацию для тех, кто сдает квартиры переселенцам, но статистика очень низкая. Люди не хотят сдавать официально, потому что нужно платить налоги», — отметила народный депутат.

Как отметила Елена Шуляк, принятия только закона о жилищной реформе недостаточно.

«Мы говорим о том, что нужно будет вносить изменения в Налоговый кодекс и найти баланс в налогообложении, когда те, кто хотят сдавать в аренду официально, готовы платить налог. А те, кто берет жилье, также стремятся, чтобы это было официальное соглашение, которое защищает их права», — уточнила Елена Шуляк.

Она напомнила, что принятые изменения уже предусматривают отмену устаревшего Жилищного кодекса и приватизации, создание социального фонда жилья и настоящего служебного жилья.

«Так, схемы, когда у человека уже 5 квартир, но он все равно приватизирует и продает, должны остаться в прошлом. Следующие шаги — закон о социальном жилье, закон об управлении жилищным фондом и изменения в Налоговый кодекс», — сказала Шуляк.

Реформа жилищной политики, отметила парламентарий, ориентирована на разные категории украинцев.

«Экономически активная семья выберет „єОселю“ и ипотеку. Семья с небольшим доходом воспользуется социальным жильем. Молодые специалисты смогут получить служебное жилье на время работы. То есть модель жилья будет учитывать потребности каждой семьи», — акцентировала Елена Шуляк.

