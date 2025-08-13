ТОП-6 самых безопасных городов Европы: кто в лидерах — Finance.ua

ТОП-6 самых безопасных городов Европы: кто в лидерах
Такие города, как Дубровник и Таллинн, сумели сохранить свое средневековое наследие, обеспечив при этом баланс между безопасностью и комфортом туристов и жителей.
Согласно новому исследованию туроператора Riviera Travel, Дубровник — самый безопасный город Европы, пишет euronews.
Индекс безопасности учитывает рост преступности в том или ином месте за последние пять лет и текущее состояние преступности.
«Рейтинг подтверждает, что Европа предлагает туристам богатую культуру, красоту, а также непревзойденную безопасность.
«От средневекового очарования Дубровника до невероятных шпилей Праги и живописного Цюриха — самые безопасные европейские направления позволят свободно и спокойно путешествовать», — прокомментировала в интервью Euronews Travel Джоанна Линн, руководитель отдела европейского продукта Riviera Travel.
Дубровник
Дубровник, один из самых популярных городов Хорватии, признан самым спокойным в рейтинге Riviera Travel с общим баллом безопасности 44,1.
Прозванный «жемчужиной Адриатики» Дубровник входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря хорошо сохранившемуся укрепленному Старому городу и исключительной средневековой архитектуре.
Дубровник — место веселых баров, концертов и вечеринок, но это не идет вразрез с безопасностью. Здесь вы смело можете гулять ночью, не боясь злоумышленников.
Город особенно гостеприимен к туристам и в то же время защищает интересы местных жителей, обеспечивая безопасную среду для тех и других.
Таллинн
Таллинн занял второе место в Индексе безопасных направлений, получив общий балл 55,8. Столица Эстонии признана одной из самых безопасных в Северной Европе.
Старый Таллин — еще один объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, представляющий собой исключительно сохранившийся образец средневекового торгового города Северной Европы. Многие местные жители, и особенно работники сферы обслуживания и туризма, владеют английским, что облегчает туристам жизнь.
Приложения для вызова такси, такие как Bolt, предлагают услуги «Женщины для женщин», которые позволяют пассажиркам просить о поездке водителем-женщиной. Высокоэффективные государственные службы и система электронного доступа к ним также способствуют безопасности.
Варшава
Варшава заняла третье место в рейтинге, получив общий балл за безопасность в 60,2. Хотя за последние пять лет в городе наблюдался умеренный рост преступности, на сегодня он остается очень низким.
Масштабная послевоенная реконструкция и стильные современные районы привлекают растущее число туристов.
В столице Польши много полиции, а общественные места хорошо освещены, так что ночные прогулки не сопряжены с риском. Увеличение доходов населения, экономический рост, а также снижение уровня безработицы в Польше также привели к снижению уровня преступности, по данным Statista.
Прага
На четвертом месте в рейтинге безопасных направлений оказалась Прага с общим баллом 50,9. Как и в Варшаве, в Праге за последние пять лет наблюдался умеренный рост преступности, но сегодня он остается очень низким.
Прозванная «городом ста шпилей» Прага предлагает гостям возможность окунуться в богатую культурную жизнь в условиях полной безопасности.
Правоохранительные органы активно и эффективно борются с карманниками и другими преступлениями, а также поддерживают порядок, сообщает Prague Views. Кроме того, в городе хорошо развита система видеонаблюдения.
Краков
Еще один польский город, Краков, занял пятое место, получив общий балл за безопасность 64,3. В настоящее время в городе низкий уровень преступности, однако за последние пять лет он несколько вырос.
По данным Visit Krakow, безопасность в Кракове объясняется, в числе прочего, плотным присутствием полиции, особенно в туристических районах. Как и в Дубровнике, в Кракове царит доброжелательное отношение к туристам: Старый город и другие ключевые туристические площадки многолюдны и хорошо освещены. Общественный транспорт безопасен и в ночное время.
Амстердам
Амстердам в рейтинге занял шестое место, там также наблюдался умеренный рост преступности за последние пять лет и низкий ее уровень сегодня.
По данным Ultimate Party Experiences, голландцы особенно доверяют полиции. Свидетели и жертвы преступлений в Амстердаме охотнее сообщают о происшествиях, что способствует снижению общего уровня криминализации общества. Амстердам отличается более терпимым и либеральным подходом к таким вещам, как секс-бизнес и употребление каннабиса, что помогает снизить вероятность преступлений в этих сферах.
Общая расслабленность и атмосфера космополитичной деревни в городе, а также подход «живи сам и давай жить другим» способствуют инклюзии и безопасности как для местных жителей, так и для гостей города.
Напомним, если рассматривать страны ЕС отдельно, то Испания, Франция, Италия, Германия, Португалия, Австрия, Греция, Нидерланды, Хорватия и Польша попадут в число стран, на которые приходится не менее 1,0% мировых доходов от международного туризма.
