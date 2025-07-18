ТОП-15 самых дорогих городов мира для состоятельных людей — Finance.ua

ТОП-15 самых дорогих городов мира для состоятельных людей Сегодня 07:34 — Мир

ТОП-15 самых дорогих городов мира для состоятельных людей

Сингапур третий год стал самым дорогим городом мира для проживания состоятельных людей.

Об этом говорится в отчете швейцарской банковской группы Julius Baer «Julius Baer Global Wealth and Lifestyle Report 2025», пишет Bloomberg

Как считали? Индекс оценивает 25 городов, анализируя жилую недвижимость, автомобили, перелеты бизнес-классом, обучение, дегустационные ужины и другие предметы роскоши. Банк опросил состоятельных людей с банковскими активами домохозяйств в размере 1 миллиона долларов или больше (за период февраль-март 2025 года).

К слову, впервые с начала опроса в 2020 году цены на корзину отслеживаемых для вычета индекса предметов роскоши упали на 2%. В Julius Baer называют это явление «достаточно исключительным», поскольку исторически цены на товары высокого класса растут вдвое быстрее средних потребительских цен.

«Индекс образа жизни» Julius Baer показал, что Сингапур занимает первое место по категориям автомобилей и женских сумок, второе — в категории женской обуви, третье — в категории жилой недвижимости и здравоохранения.

Второе место в рейтинге этого года занял Лондон. Этот сдвиг отражает относительную стабильность валюты, где фунт стерлингов держится крепче евро, швейцарского франка и доллара.

Гонконг завоевал «бронзу» рейтинга.

«Гонконг остается одним из самых дорогих городов для состоятельной жизни. Его низкие налоги продолжает привлекать состоятельных людей, чему способствует программа „резидентство за инвестиции“, которая вызвала значительный интерес как со стороны материкового Китая, так и со стороны состоятельных людей со всего мира», — отмечают специалисты.

В пятерку самых дорогих мегаполисов также вошли Монако и Цюрих.

15 самых дорогих городов для роскошной жизни

Сингапур Лондон Гонконг Монако Цюрих Шанхай Дубай Нью-Йорк Париж Милан Бангкок Тайбэй Майами Сидней Барселона

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