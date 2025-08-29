Не столица: вторые по величине европейские города, достойные внимания (фото, цены) — Finance.ua

Не столица: вторые по величине европейские города, достойные внимания (фото, цены) Сегодня 20:00 — Мир

В исследовании сравнили туристический опыт в столице каждой европейской страны с опытом во втором по величине городе, пишет Euronews.

Учитывались шопинг, проживание, питание, культура, доступность и местные достопримечательности, и оценили их по шкале от 0 до 10.

Какие же лучшие вторые города и почему именно их выбрали? Узнайте ниже.

Нови-Сад, Сербия

Сербия в целом является относительно недооцененным европейским направлением. Однако второй по величине город, Нови-Сад, возглавляет рейтинг и может похвастаться рядом впечатляющих преимуществ. В 2019 году Европейский Союз короновал его Европейской молодежной столицей, а в 2023 году стал креативным городом ЮНЕСКО.

С оценкой 5,87 в исследовании Radical Storage, Нови Сад имеет 102 достопримечательности с рейтингом более 4 звезд, а средняя цена входного билета в основные достопримечательности составляет 1,70 евро. Также здесь есть 251 ресторан с рейтингом более 4 звезд.

Согласно исследованию Radical Storage, основное блюдо на человека в Нови-Саде стоит всего около 8,4 евро по сравнению со средней ценой основного блюда в других городах, анализировавшихся в исследовании, которая составляет 13,6 евро.

Средняя цена за ночь в отеле среднего класса составляет €33,5, а 30 лучших отелей имеют средний рейтинг 4,5. В Нови-Саде также есть 19 торговых центров.

Барселона, Испания

Согласно исследованию, Барселона занимает второе место с оценкой 5,75 благодаря своей расслабленной средиземноморской атмосфере, пляжам, уникальной архитектуре и великолепному авиа- и железнодорожному сообщению. Хотя город не является такой скрытой жемчужиной, как другие в исследовании, и страдает от чрезмерного туризма, он все же предлагает другой опыт, чем Мадрид.

Обладая сильной региональной идентичностью, Барселона также позволяет посетителям участвовать в уникальных каталонских фестивалях и традициях, таких как фестиваль La Mercè и День Сант-Жорди, где обмениваются книгами и розами.

В исследовании Radical Storage Барселона занимает первое место по культурным и местным достопримечательностям, четвертое по ресторанам и 37-е место по размещению. Она занимает второе место по шопингу, но первое по доступности.

Гюмри, Армения

Гюмри, второй по величине город Армении, является волшебным культурным центром и занимает третье место с отметкой 5,72. Более сосредоточенный на искусстве и ремеслах, чем Ереван, он также предлагает посетителям возможность увидеть многие исторические достопримечательности.

Значительная часть города также отличается редкой архитектурой из черного туфа, изготовленной из вулканической породы. Посетите Сев Берд или Черную крепость, заброшенную российскую императорскую крепость, возведенную в начале 19 века, совсем рядом с турецкой границей. Продолжайте путь к русской церкви 19 века, церкви Святого Арсения, которая славится своим уникальным двукупольным дизайном.

Совсемо за пределами Гюмри расположен караван-сарай «Джрапи» — придорожный заезд X—XI вв. еков с трехарочным зданием и каменной напольной плиткой. Отправляйтесь в Старый город, где можно прогуляться по извилистым мощеным улочкам. В нескольких доступных и необычных кафе вы можете отведать местные деликатесы, такие как харисса, рагу из пшеницы и мяса, и панркхаш, блюдо из сыра и хлеба.

В Гюмри относительно меньше достопримечательностей и ресторанов, чем в других европейских городах: 34 достопримечательности имеют рейтинг четыре звезды или выше, а 52 ресторана — четыре звезды или выше. Однако качество этих заведений заставляет туристов возвращаться сюда снова и снова. Средняя стоимость входных билетов в основные достопримечательности также очень низкая, в среднем 1,70 евро.

Клуж-Напока, Румыния

Клуж-Напока, историческая столица Трансильвании, занимает четвертое место среди других городов в рейтинге с оценкой 5,59. Известная своим более высоким качеством жизни, чем Бухарест, она имеет меньшее загрязнение и лучшее здравоохранение, а также более безопасная. Благодаря более коммунальной атмосфере маленького городка Клуж-Напока популярен среди посетителей, которые хотят убежать от толпы в час пик.

Город имеет 155 достопримечательностей с рейтингом четыре звезды или выше, а также 261 ресторан с рейтингом четыре звезды или выше. Стоимость билетов на основные достопримечательности также низкая: 6,80 евро. По данным Radical Storage, город занимает 12-е место по местной культуре и достопримечательностям и 15-е место по ресторанам. Он занимает 10 место по проживанию и 12 место по шопингу, а также 10 место по доступности.

Основное блюдо на одного человека стоит около 9,7 евро в ресторане среднего класса в Клуж-Напоке, что относительно дешево по сравнению с большинством европейских столиц.

Баня-Лука, Босния и Герцеговина

Баня-Лука занимает пятое место с отметкой 5,51 и предлагает широкий спектр мероприятий на свежем воздухе и оздоровительных мероприятий, включая каякинг, рафтинг, пешие прогулки и горячие источники. Здесь также гораздо медленнее, чем в столице Сараево, но все же предлагается отличный выбор кафе и ночных клубов. Посетите несколько исторических памятников, включая мечеть Ферхадия, крепость Кастел и православный собор Христа Спасителя.

Средняя стоимость обеда составляет примерно 7,6 евро, а средний номер в отеле — примерно 31,2 евро, что несколько ниже среднего показателя по исследованию в 113 евро. Баня-Лука занимает 20-е место по местной культуре и достопримечательностям, 2-е место по проживанию и 33-е место по шопингу. По доступности Баня-Лука занимает 36 место.

Кутаиси, Грузия

Кутаиси часто выбирают вместо Тбилиси за удобство пешеходных прогулок, богатую историю и легкий доступ к природным достопримечательностям. Город, занявший шестое место с отметкой 5,48, также является воротами для исследования пещер, каньонов и гор западной Грузии.

Средняя цена за ночь в отеле, питание и вход в достопримечательность составляет около 36,20 евро по сравнению с 54,40 евро в Тбилиси.

Каунас, Литва

Каунас, также получивший звание Европейской столицы культуры 2022 года, предлагает сочетание традиционной литовской культуры и передовых технологий. Он занимает седьмое место в рейтинге лучших городов Европы с отметкой 5,47.

