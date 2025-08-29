Основатель Labubu вошел в рейтинг самых богатых людей мира — Finance.ua

Основатель Labubu вошел в рейтинг самых богатых людей мира Сегодня 18:34 — Мир

Основатель Labubu вошел в рейтинг самых богатых людей мира

Основатель китайской компании Pop Mart Ван Нин вошел в мировой рейтинг самых богатых людей по версии Bloomberg и занял 79-е место. Только за год его состояние выросло на 20 миллиардов долларов и сейчас оценивается в 26,5 миллиарда долларов.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg

Основной источник такого обогащения — сумасшедший спрос на коллекционные игрушки Labubu. Популярность этих фигурок обеспечила компании резкий рост продаж: в 2024 году Pop Mart заработала 1,81 млрд долларов, из которых 1,17 млрд принесла именно продукция с Labubu.

Читайте также Labubu может стать бизнесом на $1 млрд уже в этом году

Компания стала известна благодаря концепции blind box — когда покупатель не знает заранее, какую именно игрушку получит. Эта идея быстро покорила не только китайский, но и зарубежные рынки.

Успех Labubu и активное международное расширение позволили Ван Нину впервые попасть в глобальную сотню самых богатых людей мира.

Напомним, в первом полугодии 2025 года выручка компании выросла более чем в три раза — до 13,9 млрд юаней (~1,93 млрд $), а Labubu обеспечил 4,8 млрд юаней прибыли.

Акции Pop Mart выросли на 257% в этом году, а рыночная капитализация выросла благодаря феномену Labubu; компания вошла в индексы Hang Seng.

🎤 Каждую новость на Finance.ua можно не только читать, но и слушать. Нажмите ▶️ на изображении в новости и узнайте обо всем самом важном еще быстрее!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.