Основатель Labubu вошел в рейтинг самых богатых людей мира — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Основатель Labubu вошел в рейтинг самых богатых людей мира

Мир
16
Основатель Labubu вошел в рейтинг самых богатых людей мира
Основатель Labubu вошел в рейтинг самых богатых людей мира
Основатель китайской компании Pop Mart Ван Нин вошел в мировой рейтинг самых богатых людей по версии Bloomberg и занял 79-е место. Только за год его состояние выросло на 20 миллиардов долларов и сейчас оценивается в 26,5 миллиарда долларов.
Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.
Основатель Labubu вошел в рейтинг самых богатых людей мира
Основной источник такого обогащения — сумасшедший спрос на коллекционные игрушки Labubu. Популярность этих фигурок обеспечила компании резкий рост продаж: в 2024 году Pop Mart заработала 1,81 млрд долларов, из которых 1,17 млрд принесла именно продукция с Labubu.
Читайте также
Компания стала известна благодаря концепции blind box — когда покупатель не знает заранее, какую именно игрушку получит. Эта идея быстро покорила не только китайский, но и зарубежные рынки.
Успех Labubu и активное международное расширение позволили Ван Нину впервые попасть в глобальную сотню самых богатых людей мира.
Напомним, в первом полугодии 2025 года выручка компании выросла более чем в три раза — до 13,9 млрд юаней (~1,93 млрд $), а Labubu обеспечил 4,8 млрд юаней прибыли.
Акции Pop Mart выросли на 257% в этом году, а рыночная капитализация выросла благодаря феномену Labubu; компания вошла в индексы Hang Seng.
🎤 Каждую новость на Finance.ua можно не только читать, но и слушать. Нажмите ▶️ на изображении в новости и узнайте обо всем самом важном еще быстрее!
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems