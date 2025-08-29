Основатель Labubu вошел в рейтинг самых богатых людей мира — Finance.ua

Основатель Labubu вошел в рейтинг самых богатых людей мира
Основатель китайской компании Pop Mart Ван Нин вошел в мировой рейтинг самых богатых людей по версии Bloomberg и занял 79-е место. Только за год его состояние выросло на 20 миллиардов долларов и сейчас оценивается в 26,5 миллиарда долларов.
Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.
Основной источник такого обогащения — сумасшедший спрос на коллекционные игрушки Labubu. Популярность этих фигурок обеспечила компании резкий рост продаж: в 2024 году Pop Mart заработала 1,81 млрд долларов, из которых 1,17 млрд принесла именно продукция с Labubu.
Компания стала известна благодаря концепции blind box — когда покупатель не знает заранее, какую именно игрушку получит. Эта идея быстро покорила не только китайский, но и зарубежные рынки.
Успех Labubu и активное международное расширение позволили Ван Нину впервые попасть в глобальную сотню самых богатых людей мира.
Напомним, в первом полугодии 2025 года выручка компании выросла более чем в три раза — до 13,9 млрд юаней (~1,93 млрд $), а Labubu обеспечил 4,8 млрд юаней прибыли.
Акции Pop Mart выросли на 257% в этом году, а рыночная капитализация выросла благодаря феномену Labubu; компания вошла в индексы Hang Seng.
🎤 Каждую новость на Finance.ua можно не только читать, но и слушать. Нажмите ▶️ на изображении в новости и узнайте обо всем самом важном еще быстрее!
Поделиться новостью
Также по теме
Основатель Labubu вошел в рейтинг самых богатых людей мира
Польша усилила контроль на границе с Украиной: установлены новые рентгеновские сканеры
Инвестиции в искусственный интеллект дают новый импульс экономике США
ТОП-8 мест для отдыха, где тепло в первый месяц осени (фото, инфографика)
Италия запускает специальный «пивной поезд» на Октоберфест — цена билета
В Польше возрастет минималка: сколько можно получать «на руки» в 2026 году