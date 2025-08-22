Labubu может стать бизнесом на $1 млрд уже в этом году — Finance.ua
Labubu может стать бизнесом на $1 млрд уже в этом году

Китайская компания Pop Mart сообщила финансовые результаты за первое полугодие 2025 года, свидетельствующие о стремительном росте популярности серии игрушек Monsters, в которую входит персонаж Labubu.
Об этом сообщает TechCrunch.
За этот период продажи составили примерно $670 млн, что дает основания прогнозировать годовой доход более $1 млрд. Это означает рост на 688% год к году, который уже превышает показатели таких легендарных брендов, как Barbie и Hot Wheels от Mattel.
Особенность игрушек Pop Mart состоит в формате продажи «blind box», когда покупатель не знает, какой именно персонаж ему достанется.
Популярность Labubu в значительной степени возросла после того, как участница Blackpink Лиса призналась в своей благосклонности к этим «безобразно-милым» созданиям.
Впоследствии с Labubu стали появляться Шер, Ким Кардашьян, Пэрис Хилтон, Марк Джейкобс и другие знаменитости, используя их даже в качестве аксессуаров для дизайнерских сумок.
Сегодня персонажи, вдохновленные мифологией, превратились в настоящий тренд, который по популярности сравним с Telfar bag в 2020 году — и достать их так же непросто.
По материалам:
Mind
Бизнес
