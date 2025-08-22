«Новая почта» показала график работы на День Независимости Украины — Finance.ua
«Новая почта» показала график работы на День Независимости Украины

«Новая почта» обнародовала график работы на 24 августа, День Независимости Украины.
24 августа отделения будут работать в обычном режиме.
Поэтому клиенты компании могут планировать отправку и получение посылок без изменений в графике.
С 13 августа 2025 года должны вступить в силу новые условия пользования сервисом NP Shopping, а именно будет введена новая услуга, предусматривающая автоматическое оформление незарегистрированной отправки. Об этом сообщили в «Новой Почте».
Стоимость услуги составляет 1 доллар (в гривневом эквиваленте по курсу Нацбанка на момент начисления).

Справка Finance.ua:

  • В соцсетях и СМИ в последнее время появляется информация о якобы ограничениях на отправку посылок с наложенным платежом через «Новую почту». В компании заявили, что не вводят никаких ограничений на количество отправок или полученных посылок.
  • Напомним, компания открыла сортировочный хаб Nova Post в Литве. Ежедневно он обрабатывает более 1000 отправок. Работает хаб 24/7 и обеспечивает быструю доставку по всей Литве, а также в ЕС, Великобританию и Украину.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
