«Новая почта» показала график работы на День Независимости Украины — Finance.ua

«Новая почта» показала график работы на День Независимости Украины

«Новая почта» обнародовала график работы на 24 августа, День Независимости Украины.

24 августа отделения будут работать в обычном режиме.

Поэтому клиенты компании могут планировать отправку и получение посылок без изменений в графике.

С 13 августа 2025 года должны вступить в силу новые условия пользования сервисом NP Shopping, а именно будет введена новая услуга, предусматривающая автоматическое оформление незарегистрированной отправки. Об этом сообщили в «Новой Почте».

Стоимость услуги составляет 1 доллар (в гривневом эквиваленте по курсу Нацбанка на момент начисления).

В соцсетях и СМИ в последнее время появляется информация о якобы ограничениях на отправку посылок с наложенным платежом через «Новую почту». В компании заявили, что не вводят никаких ограничений на количество отправок или полученных посылок.

Напомним, компания открыла сортировочный хаб Nova Post в Литве. Ежедневно он обрабатывает более 1000 отправок. Работает хаб 24/7 и обеспечивает быструю доставку по всей Литве, а также в ЕС, Великобританию и Украину.

