«‎Новая почта» будет взимать дополнительный 1 доллар: почему так — Finance.ua

«Новая почта» будет взимать дополнительный 1 доллар: почему так
С 13 августа 2025 года должны вступить в силу новые условия пользования сервисом NP Shopping, а именно — будет введена новая услуга, предусматривающая автоматическое оформление незарегистрированного отправления.
Об этом сообщили в «Новой Почте», пишет Униан.
Читайте также
«Мы постоянно совершенствуем сервис NP Shopping, чтобы сделать ваш онлайн-шоппинг за границей еще более удобным», — отметили в компании.
- В случае прибытия незарегистрированного в личном кабинете заказа на заграничный склад NP Shopping система автоматически оформит его за пользователя, чтобы не задерживать доставку;
- После оформления отправление будет отображаться в личном кабинете. Пользователю нужно будет только добавить основную информацию: название товара, стоимость товара, адрес доставки
и т. д.
Стоимость услуги составляет 1 доллар (в гривневом эквиваленте по курсу Нацбанка на момент начисления).
Чтобы избежать оплаты
Для того чтобы избежать дополнительной платы, нужно зарегистрировать отправление в личном кабинете самостоятельно — до его прибытия на склад за границей. Подробности касательно услуги содержит публичный договор.
Справка Finance.ua:
- NP Shopping является сервисом доставки покупок из зарубежных интернет-магазинов, который предоставляет компания «Новая Почта».
- Сервис позволяет украинским покупателям заказывать товары из магазинов Соединенных Штатов, Великобритании, Польши и других стран, где у компании есть свои склады.
Туристическое страхование за границу
Напомним, компания открыла сортировочный хаб Nova Post в Литве. Ежедневно он обрабатывает более 1000 отправлений. Работает хаб 24/7 и обеспечивает быструю доставку по всей Литве, а также в ЕС, Великобританию и Украину.
