«Новая почта» объяснила ситуацию с ограничениями для посылок с наложенным платежом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Новая почта» объяснила ситуацию с ограничениями для посылок с наложенным платежом

Личные финансы
40
«Новая почта» объяснила ситуацию с ограничениями для посылок с наложенным платежом
«Новая почта» объяснила ситуацию с ограничениями для посылок с наложенным платежом
В соцсетях и СМИ в последнее время появляется информация о якобы ограничениях на отправку посылок с наложенным платежом через «Новую почту». В компании заявили, что не вводят никаких ограничений на количество отправок или полученных посылок.
Об этом пресс-служба «Новой почты» написала в своем Telegram-канале.
В то же время из-за усиления контроля со стороны государства за предпринимательской деятельностью компания вынуждена вводить новые правила.
«Согласно требованиям государства, любой финансовый сервис или банк обязан проверять клиентов на критерии риска, внимательно изучать все операции на предмет законности, в том числе их цели, характер, связи», — объясняют в компании.
Читайте также
В Новой почте отмечают, что все банки и финансовые сервисы, в частности NovaPay, должны проверять финансовые операции своих клиентов.
Если физическое лицо регулярно получает крупные суммы наложенных платежей, финансовая компания может временно приостановить предоставление услуг до выяснения источника средств.
Если вы продаете товары регулярно и получаете средства через наложенный платеж, компания советует зарегистрироваться как предприниматель — открыть ФЛП или другую юридическую форму. «Мы готовы быстро заключить договоры на услуги доставки и денежных переводов, что облегчит вам работу», — добавили в компании.
Читайте также
Ранее автор Telegram-канала «О налогах ФЛП в Украине» опубликовал информацию от «Новой почты» об изменениях с 1 июня 2025 года. Там отмечалось, что физические лица, осуществляющие продажу товаров с наложенным платежом через NovaPay, могут провести не более пяти транзакций на сумму до 30 тысяч гривен в месяц. «Если больше — финмониторинг сочтет это предпринимательской деятельностью и потребует, чтобы работали через ФЛП», — было сказано в сообщении.
Напомним, налоговая служба начала присылать украинцам «письма счастья». За три недели марта более 3 тысяч человек получили более 162,7 млн ​​грн денежными переводами. Только 212 из них зарегистрированы как ФЛП. Поэтому органы ГНС направили около 3 тысяч запросов налогоплательщикам с целью выяснения происхождения средств.
Также правительство одобрило законопроект о внедрении международного обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Доходы физических лиц, полученные через цифровые платформы, будут облагаться налогом по льготной ставке 5%.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems