«Новая почта» объяснила ситуацию с ограничениями для посылок с наложенным платежом — Finance.ua

«Новая почта» объяснила ситуацию с ограничениями для посылок с наложенным платежом Сегодня 11:05 — Личные финансы

«Новая почта» объяснила ситуацию с ограничениями для посылок с наложенным платежом

В соцсетях и СМИ в последнее время появляется информация о якобы ограничениях на отправку посылок с наложенным платежом через «Новую почту». В компании заявили, что не вводят никаких ограничений на количество отправок или полученных посылок.

Об этом пресс-служба «Новой почты» написала в своем Telegram-канале.

В то же время из-за усиления контроля со стороны государства за предпринимательской деятельностью компания вынуждена вводить новые правила.

«Согласно требованиям государства, любой финансовый сервис или банк обязан проверять клиентов на критерии риска, внимательно изучать все операции на предмет законности, в том числе их цели, характер, связи», — объясняют в компании.

В Новой почте отмечают, что все банки и финансовые сервисы, в частности NovaPay, должны проверять финансовые операции своих клиентов.

Если физическое лицо регулярно получает крупные суммы наложенных платежей, финансовая компания может временно приостановить предоставление услуг до выяснения источника средств.

Если вы продаете товары регулярно и получаете средства через наложенный платеж, компания советует зарегистрироваться как предприниматель — открыть ФЛП или другую юридическую форму. «Мы готовы быстро заключить договоры на услуги доставки и денежных переводов, что облегчит вам работу», — добавили в компании.

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могут провести не более пяти транзакций на сумму до 30 тысяч гривен в месяц. «Если больше — финмониторинг сочтет это предпринимательской деятельностью и потребует, чтобы работали через ФЛП», — было сказано в сообщении. Ранее автор Telegram-канала «О налогах ФЛП в Украине» опубликовал информацию от «Новой почты» об изменениях с 1 июня 2025 года. Там отмечалось, что физические лица, осуществляющие продажу товаров с наложенным платежом через NovaPay,«Если больше — финмониторинг сочтет это предпринимательской деятельностью и потребует, чтобы работали через ФЛП», — было сказано в сообщении.

Напомним, налоговая служба начала присылать украинцам «письма счастья». За три недели марта более 3 тысяч человек получили более 162,7 млн ​​грн денежными переводами. Только 212 из них зарегистрированы как ФЛП. Поэтому органы ГНС направили около 3 тысяч запросов налогоплательщикам с целью выяснения происхождения средств.

Также правительство одобрило законопроект о внедрении международного обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Доходы физических лиц, полученные через цифровые платформы, будут облагаться налогом по льготной ставке 5%.

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