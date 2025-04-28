«Новая почта» изменила тарифы на международную доставку — Finance.ua

«Новая почта» изменила тарифы на международную доставку Сегодня 17:40 — Личные финансы

«Новая почта» изменила тарифы на международную доставку

«Новая почта» обновила тарифы на доставку международных отправлений.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

Что изменится

Теперь стоимость посылки рассчитывается по фактическому весу, а не по объемному.

Например, если вы отправляете шляпу весом 250 граммов, платить нужно будет именно за этот вес, независимо от ее размера.

Новая система тарификаций

Компания ввела новую систему тарификации для мелких отправлений.

Тарифы теперь устанавливаются не в пределах стандартных весовых категорий (до 2 кг или до 10 кг), а согласно фактическому весу — например, отдельные тарифы действуют на 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг и т. д.

Подробнее о новых тарифах можно узнать на сайте компании

Напомним, в 2025 году «Новая почта» рассчитывает выйти на рынок Соединенных Штатов Америки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.