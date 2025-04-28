«Новая почта» изменила тарифы на международную доставку — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Новая почта» изменила тарифы на международную доставку

Личные финансы
36
«Новая почта» изменила тарифы на международную доставку
«Новая почта» изменила тарифы на международную доставку
«Новая почта» обновила тарифы на доставку международных отправлений.
Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

Что изменится

Теперь стоимость посылки рассчитывается по фактическому весу, а не по объемному.
Например, если вы отправляете шляпу весом 250 граммов, платить нужно будет именно за этот вес, независимо от ее размера.

Новая система тарификаций

Компания ввела новую систему тарификации для мелких отправлений.
Тарифы теперь устанавливаются не в пределах стандартных весовых категорий (до 2 кг или до 10 кг), а согласно фактическому весу — например, отдельные тарифы действуют на 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг и т. д.
Подробнее о новых тарифах можно узнать на сайте компании.
Напомним, в 2025 году «Новая почта» рассчитывает выйти на рынок Соединенных Штатов Америки.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems