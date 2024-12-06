Авиакомпания Новой почты решила базироваться в Праге — Finance.ua

Авиакомпания Новой почты решила базироваться в Праге Сегодня 18:45 — Фондовый рынок

Авиакомпания Новой почты решила базироваться в Праге

Грузовая авиакомпания Supernova Airlines, принадлежащая владельцам Новой почты Вячеславу Климову и Владимиру Поперешнюку, планирует сделать Прагу своей базой для новых международных рейсов.

Об этом в интервью ЦТС сообщил главный исполнительный директор компании Ярослав Красножон.

«Прага возникла потому, что Чехия приветливо относится к украинским предприятиям, она предоставила нам возможность использовать аэропорт для полетов в Штаты. Хотя, например, Польша не хочет этого делать. И Румыния тоже не торопится. Чехия пошла нам навстречу. Несмотря на наличие европейского сертификата, такое решение остается на усмотрение авиационных властей страны», — рассказал Красножон.

Он также поделился деталями планирования рейсов в США.

«Планируем, что это будут рейсы Прага — Нью-Йорк. В Нью-Йорке, скорее всего, будет аэропорт Ньюарк-Либерти. Это будет перелет с технической посадкой в ​​Кефлавике для дозаправки», — отметил Красножон.

Supernova Airlines уже сотрудничает с двумя техническими партнерами. Первой компанией стала европейская AirHub, участвовавшая в передаче самолета от лизингодателя. Кроме того, авиакомпания заключила контракт с украинской Air Service, которая занимается обслуживанием самолетов в Праге.

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«Мы предпочитаем сотрудничать с украинскими компаниями. Если же соответствующего украинского партнера нет, то обращаемся к другим», — подчеркнул Красножон.

Ранее сообщалось, что в октябре 2024 года авиакомпания Supernova Airlines, принадлежащая группе Nova, получила разрешение от Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) на выполнение полетов в Европе (Part-TCO).

Кроме того, компания получила от Государственной авиационной службы разрешение на выполнение регулярных авиарейсов во Львов и Киев, что позволит выполнять полеты сразу после открытия неба над Украиной.

НВ По материалам:

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