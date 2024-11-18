В 2025 году «Новая почта» планирует выйти на рынок США — Finance.ua
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В 2025 году «Новая почта» планирует выйти на рынок США

Фондовый рынок
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В 2025 году «Новая почта» планирует выйти на рынок США
В 2025 году «Новая почта» планирует выйти на рынок США
Компания «Новая почта» в следующем году рассчитывает выйти на рынок Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщил соучредитель группы Nova Вячеслав Климов в интервью ЭП.
«Думаю, что в следующем году в каком-то формате первый флажок появится», — отметил Климов.
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Он объяснил, что цель экспансии Nova — стать заметным игроком в почтово-логистической индустрии в мире.
По словам Климова, в США самый высокий показатель количества посылок на одного жителя страны — 68. Каждый украинец в седнем генерирует 18 посылок в год. В Польше этот показатель — 36 посылок.
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Напомним, к сентябрю 2024 г. Nova рассчитывала выйти на рынки 18 стран. К середине августа план экспансии удалось выполнить на 22%.
К середине ноября Nova заработала на рынках Италии, Испании, Франции Великобритании, Австрии и Нидерландов.
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По материалам:
Forbes.ua
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