В 2025 году «Новая почта» планирует выйти на рынок США — Finance.ua

В 2025 году «Новая почта» планирует выйти на рынок США Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

В 2025 году «Новая почта» планирует выйти на рынок США

Компания «Новая почта» в следующем году рассчитывает выйти на рынок Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил соучредитель группы Nova Вячеслав Климов в интервью ЭП.

«Думаю, что в следующем году в каком-то формате первый флажок появится», — отметил Климов.

Он объяснил, что цель экспансии Nova — стать заметным игроком в почтово-логистической индустрии в мире.

По словам Климова, в США самый высокий показатель количества посылок на одного жителя страны — 68. Каждый украинец в седнем генерирует 18 посылок в год. В Польше этот показатель — 36 посылок.

Напомним, к сентябрю 2024 г. Nova рассчитывала выйти на рынки 18 стран. К середине августа план экспансии удалось выполнить на 22%.

К середине ноября Nova заработала на рынках Италии, Испании, Франции Великобритании, Австрии и Нидерландов.

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