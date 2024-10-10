«Новая почта» презентовала новое поколение почтоматов, которые раздают Wi-Fi и заряжают телефоны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Новая почта» презентовала новое поколение почтоматов, которые раздают Wi-Fi и заряжают телефоны

Личные финансы
25
«Новая почта» презентовала новое поколение почтоматов, которые раздают Wi-Fi и заряжают телефоны
«Новая почта» презентовала новое поколение почтоматов, которые раздают Wi-Fi и заряжают телефоны, Фото: Нова пошта
Компания «Новая почта» представила новое поколение почтаматов с улучшенными характеристиками и дополнительными функциями.
Об этом сообщила пресс-служба «Новой почты».

Кредитные карты украинских банков 💳

«Наши новые модели почтаматов могут еще дольше работать при отключениях света, раздавать Wi-Fi и заряжать телефоны», — говорится в сообщении.
В компании рассказали, что у новых почтоматов есть солнечная панель на 150 Вт, аккумулятор на 1,9 кВт/ч и герметичные ячейки. Благодаря солнечным панелям они могут работать до 16 часов с полной нагрузкой и без дозарядки.
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Также возле почтомата можно воспользоваться Wi-Fi, который он раздает, и зарядить телефоны разных моделей — почтомат имеет зарядные устройства для 12 гаджетов.
«Почтомат хорошо защищен: антивандальные, встроенные в крышу солнечные панели и надежные замки — все разработано и изготовлено в Украине. Сейчас мы решаем, в каких местах и ​​в каком количестве установить „Почтоматы Несокрушимости“, учитывая необходимость открытого пространства для солнечных панелей», — подытожили в компании.
Напомним, Новая почта отменила необходимость уплаты 0,5% от объявленной стоимости отправления в случае отказа получателя от него. Таким образом, вернуть посылку отправителю можно бесплатно.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.