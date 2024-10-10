«Новая почта» презентовала новое поколение почтоматов, которые раздают Wi-Fi и заряжают телефоны — Finance.ua

«Новая почта» презентовала новое поколение почтоматов, которые раздают Wi-Fi и заряжают телефоны
Компания «Новая почта» представила новое поколение почтаматов с улучшенными характеристиками и дополнительными функциями.
Об этом сообщила пресс-служба «Новой почты».
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«Наши новые модели почтаматов могут еще дольше работать при отключениях света, раздавать Wi-Fi и заряжать телефоны», — говорится в сообщении.
В компании рассказали, что у новых почтоматов есть солнечная панель на 150 Вт, аккумулятор на 1,9 кВт/ч и герметичные ячейки. Благодаря солнечным панелям они могут работать до 16 часов с полной нагрузкой и без дозарядки.
Также возле почтомата можно воспользоваться Wi-Fi, который он раздает, и зарядить телефоны разных моделей — почтомат имеет зарядные устройства для 12 гаджетов.
«Почтомат хорошо защищен: антивандальные, встроенные в крышу солнечные панели и надежные замки — все разработано и изготовлено в Украине. Сейчас мы решаем, в каких местах и в каком количестве установить „Почтоматы Несокрушимости“, учитывая необходимость открытого пространства для солнечных панелей», — подытожили в компании.
Напомним, Новая почта отменила необходимость уплаты 0,5% от объявленной стоимости отправления в случае отказа получателя от него. Таким образом, вернуть посылку отправителю можно бесплатно.
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