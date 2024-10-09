Украинцы смогут получать пенсии через «Новую почту» — законопроект — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы смогут получать пенсии через «Новую почту» — законопроект

Личные финансы
15
Украинцы смогут получать пенсии через «Новую почту» — законопроект
Украинцы смогут получать пенсии через «Новую почту» — законопроект
В Украине хотят внести изменение в выплатах пенсий. Предлагается ускорить этот процесс путем предоставления возможности получать выплаты через платежную систему «Новой Почты».
Об этом заявил народный депутат Тарас Тарасенко в эфире Ранок.Live.
Согласно инициативе предлагается сделать «Новую Почту» субъектом пенсионных выплат. Тарасенко отметил, что уже есть соответствующий законопроект.

Что это значит

По его словам, законопроект предполагает, что «Новая Почта» через свою платежную систему NovaPay может стать оператором пенсионных выплат наравне с государственными учреждениями, такими как «Укрпочта» и «Ощадбанк».
Тарасенко добавил, что эта инициатива смогла бы разрешить использовать широкую сеть отделений «Новой Почты» для более оперативной выплаты пенсий, особенно в сельской местности.

Читайте также: Банковские карты для пенсионеров

«Новая Почта» имеет большую сеть отделений, и это будет удобнее и оперативнее работать, чем «Укрпочта», — пояснил он.

Справка Finance.ua:

  • Недавно стало известно, что «Новая Почта» сделала бесплатно одну из своих услуг. Теперь за возврат посылок до 30 кг не нужно платить. То есть отправителям не придется платить 0,5% от стоимости посылки, если получатель отказался ее получить.
  • В конце сентября «Новая почта» представила новое мобильное приложение. Там можно переадресовать посылку, отслеживать ее по тому же номеру ЕН, можно редактировать, отменить ли переадресацию, или заказать ее повторно.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.