Украинцы смогут получать пенсии через «Новую почту» — законопроект Сегодня 09:01 — Личные финансы

Украинцы смогут получать пенсии через «Новую почту» — законопроект

В Украине хотят внести изменение в выплатах пенсий. Предлагается ускорить этот процесс путем предоставления возможности получать выплаты через платежную систему «Новой Почты».

Об этом заявил народный депутат Тарас Тарасенко в эфире Ранок.Live

Согласно инициативе предлагается сделать «Новую Почту» субъектом пенсионных выплат. Тарасенко отметил, что уже есть соответствующий законопроект.

Что это значит

По его словам, законопроект предполагает, что «Новая Почта» через свою платежную систему NovaPay может стать оператором пенсионных выплат наравне с государственными учреждениями, такими как «Укрпочта» и «Ощадбанк».

Тарасенко добавил, что эта инициатива смогла бы разрешить использовать широкую сеть отделений «Новой Почты» для более оперативной выплаты пенсий, особенно в сельской местности.

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«Новая Почта» имеет большую сеть отделений, и это будет удобнее и оперативнее работать, чем «Укрпочта», — пояснил он.

Справка Finance.ua:

Недавно стало известно, что «Новая Почта» сделала бесплатно одну из своих услуг. Теперь за возврат посылок до 30 кг не нужно платить. То есть отправителям не придется платить 0,5% от стоимости посылки, если получатель отказался ее получить.

В конце сентября «Новая почта» представила новое мобильное приложение. Там можно переадресовать посылку, отслеживать ее по тому же номеру ЕН, можно редактировать, отменить ли переадресацию, или заказать ее повторно.

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