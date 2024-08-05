Компании группы Nova (Новая почта) уплатили налогов размером 2,5 млн минимальных пенсий: отчет за первое полугодие 2024 года — Finance.ua

Компании группы Nova (Новая почта) уплатили налогов размером 2,5 млн минимальных пенсий: отчет за первое полугодие 2024 года Сегодня 12:45 — Фондовый рынок

Компании группы Nova (Новая почта) уплатили налогов размером 2,5 млн минимальных пенсий: отчет за первое полугодие 2024 года

Новая почта обнародовала итоги работы компании за 6 мес. 2024 года. Количество доставленных посылок и грузов составило 222 млн — это на 17% больше, чем за тот же период 2023 года.

Доход

Компания увеличила чистый доход в первом полугодии 2024 года на 20% - до 20 млрд грн, а чистая прибыль уменьшилась на 38% - до 1,49 млрд грн.

Уплаченные налоги

Компании группы Nova (Новая почта) уплатили в первом полугодии 5,8 млрд грн налогов и сборов в местные и государственные бюджеты. Это как 2,5 млн минимальных пенсий или более чем годовой бюджет Николаева.

Рост по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году составил 12%. Из них Новая почта перечислила 4,5 млрд грн, NovaPay — 0,7 млрд, Nova Digital — 86 млн, Новая Глобал — 66 млн грн.

Объем инвестиций

Этот год, равно как и предыдущий, будет рекордным по объему инвестиций. Так, за первые 6 месяцев года Новая почта уже вложила в развитие 3,6 млрд грн капитальных инвестиций на фоне 2,4 млрд за аналогичный период прошлого года. Это — на 47% больше, а до конца года планируемый объем инвестиций — более 8 млрд грн.

В первом полугодии 2024 года в рамках проекта Гуманитарная Новая почта было доставлено 30 тыс. тонн грузов с гуманитарной помощью. Это как полторы тысячи полностью загруженных фур или 67 монументов Родины-Матери. Общая сумма, которую Новая почта инвестировала в победу с начала полномасштабного вторжения, уже выросла до 3,5 млрд грн.

Сеть отделений

Компания увеличила сеть отделений более чем на 3500 точек сервиса и имеет уже 30 550 отделений и почтоматов. Из них отделений — 12 180, почтоматов — 18 370.

Сеть росла по всей Украине, в том числе и на прифронтовых территориях, где было открыто 350 новых отделений и почтоматов.

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