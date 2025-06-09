Нова пошта відкрила новий сортувальний хаб в ЄС — Finance.ua
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Нова пошта відкрила новий сортувальний хаб в ЄС

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Нова пошта відкрила новий сортувальний хаб в ЄС
Нова пошта відкрила новий сортувальний хаб в ЄС
Як повідомила Нова пошта, компанія відкрила сортувальний хаб Nova Post у Литві.
Щодня він обробляє понад 1000 відправлень.
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Працює хаб 24/7, і забезпечує швидку доставку по всій Литві, а також в ЄС, Велику Британію та Україну.
Доставка в Латвію вже прискорилась на 1 день, в Естонію — на 2 дні, ще швидше ми вже доставляємо і в Польщу.
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На території логістичного хабу також розташоване відділення, де щодня можна відправити та отримати документи, посилки і вантажі до 1000 кг за адресою: м. Каунас, Studentų g. 16.
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  • Нова пошта має у Литві понад 650 точок сервісу.
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Нагадаємо, «Нова пошта» оновила тарифи на доставку міжнародних відправлень.
Тепер вартість посилки розраховується за фактичною вагою, а не за обʼємною. Наприклад, якщо ви надсилаєте капелюх вагою 250 грамів, платити потрібно буде саме за цю вагу, незалежно від його розміру.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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