Нова пошта відкрила новий сортувальний хаб в ЄС — Finance.ua

Нова пошта відкрила новий сортувальний хаб в ЄС Сьогодні 15:15 — Фондовий ринок

Нова пошта відкрила новий сортувальний хаб в ЄС

Як повідомила Нова пошта, компанія відкрила сортувальний хаб Nova Post у Литві.

Щодня він обробляє понад 1000 відправлень.

Працює хаб 24/7, і забезпечує швидку доставку по всій Литві, а також в ЄС, Велику Британію та Україну.

Доставка в Латвію вже прискорилась на 1 день, в Естонію — на 2 дні, ще швидше ми вже доставляємо і в Польщу.

На території логістичного хабу також розташоване відділення, де щодня можна відправити та отримати документи, посилки і вантажі до 1000 кг за адресою: м. Каунас, Studentų g. 16.

Нова пошта має у Литві понад 650 точок сервісу.

Нагадаємо, «Нова пошта» оновила тарифи на доставку міжнародних відправлень.

Тепер вартість посилки розраховується за фактичною вагою, а не за обʼємною. Наприклад, якщо ви надсилаєте капелюх вагою 250 грамів, платити потрібно буде саме за цю вагу, незалежно від його розміру.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.