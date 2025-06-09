Новая почта открыла новый сортировочный хаб в ЕС — Finance.ua
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Новая почта открыла новый сортировочный хаб в ЕС

Фондовый рынок
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Новая почта открыла новый сортировочный хаб в ЕС
Новая почта открыла новый сортировочный хаб в ЕС
Как сообщила Новая почта, компания открыла сортировочный хаб Nova Post в Литве.
Ежедневно он обрабатывает более 1000 отправлений.
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Работает хаб 24/7 и обеспечивает быструю доставку по всей Литве, а также в ЕС, Великобританию и Украину.
Доставка в Латвию уже ускорилась на 1 день, в Эстонию — на 2 дня, еще быстрее мы уже доставляем и в Польшу.
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На территории логистического хаба также расположено отделение, где ежедневно можно отправить и получить документы, посылки и грузы до 1000 кг по адресу: Каунас, Studentų g. 16.
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  • Новая почта имеет в Литве более 650 точек сервиса.
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Напомним, «Новая почта» обновила тарифы на доставку международных отправлений.
Теперь стоимость посылки рассчитывается по фактическому весу, а не по объемному. Например, если вы посылаете шляпу весом 250 грамм, платить нужно будет именно за этот вес, независимо от его размера.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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