Китай ввел контрсанкции против двух банков ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китай ввел контрсанкции против двух банков ЕС

Фондовый рынок
14
Китай ввел контрсанкции против двух банков ЕС
Китай ввел контрсанкции против двух банков ЕС
Власти Китая ввели санкции против двух финансовых организаций Европейского Союза. Это ответ на санкции ЕС против китайских банков.
Об этом сообщает Reuters.
Министерство торговли Китая объявило, что немедленно примет контрмеры против двух банков Евросоюза в ответ на то, что ЕС добавил два китайских финансовых учреждения в список санкций, связанных с россией.
Согласно заявлению министерства, банкам UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas будет запрещено совершать сделки и сотрудничать с организациями и лицами в Китае.
Читайте также
Сейчас в Евросоюзе готовят санкции против Китая из-за поддержки рф в войне против Украины и поставок двигателей для дронов.
Ранее Пекин выразил официальное недовольство Европейскому Союзу из-за включения двух китайских банков в новый пакет санкций против россии из-за войны в Украине.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Пекин о возможной жесткой реакции Европейского Союза. Причиной является поддержка Китаем военной экономики россии.
По материалам:
ua.news
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems