Китай ввел контрсанкции против двух банков ЕС — Finance.ua

Китай ввел контрсанкции против двух банков ЕС Сегодня 23:41 — Фондовый рынок

Китай ввел контрсанкции против двух банков ЕС

Власти Китая ввели санкции против двух финансовых организаций Европейского Союза. Это ответ на санкции ЕС против китайских банков.

Об этом сообщает Reuters

Министерство торговли Китая объявило, что немедленно примет контрмеры против двух банков Евросоюза в ответ на то, что ЕС добавил два китайских финансовых учреждения в список санкций, связанных с россией.

Согласно заявлению министерства, банкам UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas будет запрещено совершать сделки и сотрудничать с организациями и лицами в Китае.

Сейчас в Евросоюзе готовят санкции против Китая из-за поддержки рф в войне против Украины и поставок двигателей для дронов.

Ранее Пекин выразил официальное недовольство Европейскому Союзу из-за включения двух китайских банков в новый пакет санкций против россии из-за войны в Украине.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Пекин о возможной жесткой реакции Европейского Союза. Причиной является поддержка Китаем военной экономики россии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.