«Киевстар» выходит на Nasdaq — Finance.ua

«Киевстар» выходит на Nasdaq
Акционеры американской SPAC-компании Cohen Circle Acquisition Corp. 12 августа одобрили слияние с Kyivstar Group Ltd, что открывает украинскому оператору путь на фондовую биржу Nasdaq под тикером KYIV.
Вместо традиционного IPO компания выбрала более быстрый и более дешевый вариант — слияние с уже публичной компанией — SPAC.
По плану Cohen Circle сольется с дочерней компанией Kyivstar Group Ltd — Merger Sub, сменит название и конвертирует капитал в новые акции публичной компании.
Нынешний владелец «Киевстара», компания Veon, сохранит контрольный пакет — более 80% акций новой компании. Доля публичных инвесторов будет зависеть от того, сколько акций сохранят акционеры SPAC Cohen Circle. По прогнозам, их доля может составить около 10% компании.
