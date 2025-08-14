Kodak сообщает об угрозе банкротства — CNN
Известный фотогигант Kodak предупредил инвесторов, что компания может закрыться после 133 лет работы — все из-за невозможности погасить долги на сумму около $500 млн.
Об этом пишет CNN.
В финансовом отчете компания прямо отмечает: «существует значительная неопределенность» относительно возможности длительного существования фирмы — доступных средств недостаточно, чтобы выполнить все финансовые обязательства.
Компания планирует приостановить взносы в пенсионный план, чтобы освободить больше средств для погашения долга. В то же время руководство уверяет: несмотря на «вызовы непредсказуемой бизнес-среды», Kodak продвигается согласно своим долгосрочным стратегиям и ищет новые источники доходов.
Сейчас бренд также завершает строительство предприятия для производства фармацевтических ингредиентов в США вместе с традиционными товарами, такими как пленка, химикаты и принты.
Компания уже заявила, что тарифы не окажут «существенного влияния» на ее деятельность, поскольку большинство продукции создается именно в США.
