Волна банкротств в Украине: суды открывают по три дела каждый день — Finance.ua

Волна банкротств в Украине: суды открывают по три дела каждый день
Волна банкротств в Украине: суды открывают по три дела каждый день

В Украине за полгода суды признали банкротами 577 граждан — это на 33% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Если динамика сохранится, показатели могут побить рекорд в 926 дел, которые были зафиксированы в 2024 году.
Об этом свидетельствует аналитика Опендатабота.
В среднем в этом году открывают по три новых дела о неплатежеспособности каждый день.
Хотя официальная процедура банкротства появилась в Украине с 2019 года, активное использование этого механизма началось только с 2021-го. Всего за 5 лет возбуждено 2948 дел о банкротстве.
Гендерный баланс и региональная статистика

  • С 2021 года 52% дел касаются мужчин, 48% - женщин.
  • В 2021 преобладали мужчины (57,9%), тогда как в 2022 и 2025 годах незначительно доминируют женщины.
  • Лидером по количеству дел в 2025 году стал Киев (128 случаев), далее Киевская область (83) и Львов (73).
Комментарий эксперта

Рост количества банкротств является частью устойчивой тенденции последних лет, отмечает Денис Лихопек, адвокат и арбитражный управляющий. По его словам, процедура становится более предсказуемой: формируется судебная практика, участники процесса приобретают опыт, а механизм работает слаженно.
В то же время кредиторы — банки и финансовые учреждения — ужесточают требования к условиям списания или реструктуризации долгов.
«Следует понимать, что процедура банкротства не является панацеей для легкого и безболезненного „списания долгов“. Последствия признания неплатежеспособности будут влиять на человека как минимум несколько лет», — отмечает Лихопек.
Эксперт также отметил пробелы в законодательстве: неурегулированные налоговые последствия после реструктуризации, проблемы взаимодействия с исполнительными производствами и связанными судебными делами, которые часто остаются вне процесса банкротства.

Светлана Вышковская
