Волна банкротств в Украине: суды открывают по три дела каждый день — Finance.ua

Волна банкротств в Украине: суды открывают по три дела каждый день Сегодня 10:04

Волна банкротств в Украине: суды открывают по три дела каждый день

В Украине за полгода суды признали банкротами 577 граждан — это на 33% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Если динамика сохранится, показатели могут побить рекорд в 926 дел, которые были зафиксированы в 2024 году.

Об этом свидетельствует аналитика Опендатабота

В среднем в этом году открывают по три новых дела о неплатежеспособности каждый день.

Хотя официальная процедура банкротства появилась в Украине с 2019 года, активное использование этого механизма началось только с 2021-го. Всего за 5 лет возбуждено 2948 дел о банкротстве.

Гендерный баланс и региональная статистика

С 2021 года 52% дел касаются мужчин, 48% - женщин.

В 2021 преобладали мужчины (57,9%), тогда как в 2022 и 2025 годах незначительно доминируют женщины.

Лидером по количеству дел в 2025 году стал Киев (128 случаев), далее Киевская область (83) и Львов (73).

Комментарий эксперта

Рост количества банкротств является частью устойчивой тенденции последних лет, отмечает Денис Лихопек, адвокат и арбитражный управляющий. По его словам, процедура становится более предсказуемой: формируется судебная практика, участники процесса приобретают опыт, а механизм работает слаженно.

Читайте также Ликвидация банкротов в Украине: как это происходит

В то же время кредиторы — банки и финансовые учреждения — ужесточают требования к условиям списания или реструктуризации долгов.

«Следует понимать, что процедура банкротства не является панацеей для легкого и безболезненного „списания долгов“. Последствия признания неплатежеспособности будут влиять на человека как минимум несколько лет», — отмечает Лихопек.

Эксперт также отметил пробелы в законодательстве: неурегулированные налоговые последствия после реструктуризации, проблемы взаимодействия с исполнительными производствами и связанными судебными делами, которые часто остаются вне процесса банкротства.

👉🏻 Не пропускайте главного — присоединяйтесь к нам в Telegram, Facebook и Instagram.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.