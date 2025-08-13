Фонд государственного имущества продал «Энергосталь» за 600 млн грн (детали) — Finance.ua

Фонд государственного имущества продал «Энергосталь» за 600 млн грн (детали)
Фонд государственного имущества Украины 12 августа продал ГП «Украинский научно-технический центр металлургической промышленности «Энергосталь» в Харькове за 600 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба фонда.
600 млн грн — результат онлайн-аукциона по приватизации Единого имущественного комплекса государственного предприятия «Украинский научно-технический центр металлургической промышленности «Энергосталь» в Харькове.
Прошел онлайн-аукцион по приватизации Единого имущественного комплекса государственного предприятия «Украинский научно-технический центр металлургической промышленности «Энергосталь» в Харькове. Торги проходили в электронной торговой системе Prozorro.Продажи.
Объект находится в Харькове, по адресу проспект Науки, 9. Это район с чрезвычайно развитой инфраструктурой: рядом магазины, аптеки, парк, кафе, остановки общественного транспорта и метро. Такое местоположение гарантирует удобный доступ и неограниченные возможности для любого бизнеса.
В торгах за лот соревновалось 7 участников, что привело к росту стоимости в 57,3 раза: от стартовой цены — 10,47 млн грн, до победной — 600 млн грн.
Покупатель дополнительно должен уплатить НДС в размере 120 млн грн, поэтому общий экономический эффект может составить более 720 млн грн.
- 68 единиц недвижимого имущества и инфраструктуры (административные, производственные, складские здания, гаражи, сети водоснабжения, электропередачи, газопровод).
- 50 тыс. м² - общая площадь зданий и сооружений.
- 10 транспортных средств.
- 379 единиц движимого имущества (оборудование, мебель, инвентарь
и т. п.).
Ранее Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал отчет Счетной палаты о работе Фонда государственного имущества Украины за 2024 год. По словам Гетманцева, единственное положительное в отчете — это поступления от приватизации. План был перевыполнен на 247%, и бюджет получил почти 10 млрд грн.
По его словам, около 70% государственных предприятий вошли в 2025 год без утвержденных финансовых планов. Это делает невозможным прогнозирование поступлений и оценку эффективности их работы.
Кроме того, всего 7% предприятий, где государственная доля превышает 50%, перечислили дивиденды. В бюджет поступило только 182 млн грн.
