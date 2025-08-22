Fintech Farm запустила необанк в Узбекистане — Finance.ua

Fintech Farm запустила необанк в Узбекистане Сегодня 06:08 — Фондовый рынок

Компания Fintech Farm вышла на рынок Узбекистана с новым проектом Tezbank в партнерстве с местным Hamkorbank. Это уже пятый рынок для компании после Азербайджана, Кыргызстана, Индии и Вьетнама.

Об этом пишет Scroll Media.

Украинская компания Fintech Farm Дмитрия Дубилета объявила о запуске Tezbank в Узбекистане. Для выхода на рынок компания провела переговоры с несколькими банками и в итоге избрала Hamkorbank. Узбекистан стал пятым рынком для Fintech Farm. Компания уже развивает необанки в Азербайджане (Leobank), Кыргызстане (Simbank), Индии (Roarbank) и Вьетнаме (Liobank).

Tezbank планирует конкурировать с местными сервисами из-за функциональности приложения. Как отметил Дубилет, основные продукты Fintech Farm на всех рынках примерно одинаковы — условия и сервисы более или менее такие же, как у monobank в Украине.

Необанк предлагает населению Узбекистана:

бесплатную карту с кредитным лимитом до 50 000 000 UZS ($4000). Льготный период до 62 дней;

10% кешбэка от покупок;

отсутствие комиссий на коммунальные услуги, пополнение мобильного, карты через терминалы других банков, оплату госуслуг и штрафов, переводы по номеру телефона или карты;

аналог «монобанков» с 6% годовых за накопление, Shake to pay, разделение счетов в заведениях, лайки и реакции на переводы.

Сейчас необанк собирает предзаказ карт на сайте. Fintech Farm не раскрывает сумму инвестиций в проект, однако в мае компания привлекла $32 млн специально под запуск в Индии.

Дубилет подтвердил , что до конца года компания планирует выход еще на один рынок. Кроме того, Fintech Farm расширяет штат сразу на 40 новых специалистов (до этого в компании работало 250 человек) и готовится к IPO. Оценка компании в 2023 году превысила $100 млн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.