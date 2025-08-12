«‎Нова пошта» буде стягувати додатковий 1 долар: чому так — Finance.ua
«‎Нова пошта» буде стягувати додатковий 1 долар: чому так

«‎Нова пошта» буде стягувати додатковий 1 долар: чому так
З 13 серпня 2025 року повинні набути чинності нові умови користування сервісом NP Shopping, а саме — буде запроваджена нова послуга, що передбачає автоматичне оформлення незареєстрованого відправлення.
Про це повідомили в «‎Новій Пошті"‎, пише Уніан.
«‎Ми постійно вдосконалюємо сервіс NP Shopping, щоб зробити ваш онлайн-шопінг за кордоном ще зручнішим"‎, — зазначили у компанії.
  • У випадку прибуття незареєстрованого в особистому кабінеті замовлення на закордонний склад NP Shopping, система автоматично оформить його за користувача, щоб не затримувати доставку;
  • Після оформлення, відправлення буде відображатися у особистому кабінеті. Користувачу потрібно буде лише додати основну інформацію: назву товару, вартість товару, адресу доставки тощо.
Вартість послуги становить 1 долар (у гривневому еквіваленті за курсом Нацбанку на момент нарахування).
Щоб уникнути оплати

Для того, щоб уникнути додаткової плати, треба зареєструвати відправлення в особистому кабінеті самостійно — до його прибуття на склад за кордоном. Деталі щодо послуги містить публічний договір.

Туристичне страхування за кордон

Довідка Finance.ua:

  • NP Shopping є сервісом доставки покупок з закордонних інтернет-магазинів, який надає компанія «‎Нова Пошта"‎.
  • Сервіс дозволяє українським покупцям замовляти товари з магазинів Сполучених Штатів, Великобританії, Польщі та інших країн, де компанія має свої склади.
Нагадаємо, компанія відкрила сортувальний хаб Nova Post у Литві. Щодня він обробляє понад 1000 відправлень. Працює хаб 24/7, і забезпечує швидку доставку по всій Литві, а також в ЄС, Велику Британію та Україну.
За матеріалами:
Finance.ua
Payment systems