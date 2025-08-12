«‎Нова пошта» буде стягувати додатковий 1 долар: чому так — Finance.ua

«Нова пошта» буде стягувати додатковий 1 долар: чому так
З 13 серпня 2025 року повинні набути чинності нові умови користування сервісом NP Shopping, а саме — буде запроваджена нова послуга, що передбачає автоматичне оформлення незареєстрованого відправлення.
Про це повідомили в «Новій Пошті", пише Уніан.
Читайте також
«Ми постійно вдосконалюємо сервіс NP Shopping, щоб зробити ваш онлайн-шопінг за кордоном ще зручнішим", — зазначили у компанії.
- У випадку прибуття незареєстрованого в особистому кабінеті замовлення на закордонний склад NP Shopping, система автоматично оформить його за користувача, щоб не затримувати доставку;
- Після оформлення, відправлення буде відображатися у особистому кабінеті. Користувачу потрібно буде лише додати основну інформацію: назву товару, вартість товару, адресу доставки тощо.
Вартість послуги становить 1 долар (у гривневому еквіваленті за курсом Нацбанку на момент нарахування).
Щоб уникнути оплати
Для того, щоб уникнути додаткової плати, треба зареєструвати відправлення в особистому кабінеті самостійно — до його прибуття на склад за кордоном. Деталі щодо послуги містить публічний договір.
Туристичне страхування за кордон
Довідка Finance.ua:
- NP Shopping є сервісом доставки покупок з закордонних інтернет-магазинів, який надає компанія «Нова Пошта".
- Сервіс дозволяє українським покупцям замовляти товари з магазинів Сполучених Штатів, Великобританії, Польщі та інших країн, де компанія має свої склади.
Нагадаємо, компанія відкрила сортувальний хаб Nova Post у Литві. Щодня він обробляє понад 1000 відправлень. Працює хаб 24/7, і забезпечує швидку доставку по всій Литві, а також в ЄС, Велику Британію та Україну.
🧐 Розсилка Finance.ua про гроші. Чому вам варто підписатися? Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима.
👉Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!
Розсилка Finance.ua про гроші
Поділитися новиною
Також за темою
«Нова пошта» буде стягувати додатковий 1 долар: чому так
Які податки треба платити за купівлю американських акцій
Як інвестувати в американські акції: які обмеження для україців
НКЦПФР здійснила перші виплати клієнтам «Фрідом Фінанс»
Gemfields Gpoup оголосила про продаж Fabergé за $50 млн
За оренду рекордні 3,9 млн грн: результати торгів «Земельного банку»