Фонд державного майна продав «Енергосталь» за 600 млн грн (деталі) — Finance.ua

Фонд державного майна продав «Енергосталь» за 600 млн грн (деталі) Сьогодні 14:33 — Фондовий ринок

Фонд державного майна продав «Енергосталь» за 600 млн грн (деталі)

Фонд державного майна України 12 серпня продав ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» у Харкові за 600 млн грн.

Про це повідомила пресслужба фонду.

Читайте також Більшість підприємств ФДМУ збиткові — Гетманцев

600 млн грн — результат онлайн-аукціону з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» у Харкові.

Відбувся онлайн-аукціон з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» у Харкові. Торги проходили в електронній торговій системі Prozorro.Продажі

Читайте також ФДМУ спрямував ще 200 млн грн на відновлення України від боргів ТРЦ Ocean Plaza

Об’єкт знаходиться в Харкові, за адресою проспект Науки, 9. Це район із надзвичайно розвиненою інфраструктурою: поруч магазини, аптеки, парк, кав’ярні, зупинки громадського транспорту та метро. Таке розташування гарантує зручний доступ і необмежені можливості для будь-якого бізнесу.

У торгах за лот змагалося 7 учасників, що призвело до зростання вартості в 57,3 раза: від стартової ціни — 10,47 млн грн, до переможної — 600 млн грн.

Покупець додатково має сплатити ПДВ у розмірі 120 млн грн, тож загальний економічний ефект може скласти понад 720 млн грн. Після повної оплати лота з урахуванням ПДВ, новий власник власності у власності об’єкта, який включає приватизацію:

68 одиниць нерухомого майна та інфраструктури (адміністративні, виробничі, складські будівлі, гаражі, мережі водопостачання, електропередачі, газопровід).

50 тис. м² - загальна площа будівель та споруд.

10 транспортних засобів.

379 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар тощо).

на 247%, і бюджет отримав майже 10 млрд грн. Раніше Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував звіт Рахункової палати щодо роботи Фонду державного майна України за 2024 рік. За словами Гетманцева, єдине позитивне у звіті — це надходження від приватизації. План було перевиконано

За його словами, майже 70% державних підприємств увійшли в 2025 рік без затверджених фінансових планів. Це унеможливлює прогнозування надходжень і оцінку ефективності їхньої роботи.

Крім того, лише 7% підприємств, де державна частка перевищує 50%, перерахували дивіденди. До бюджету надійшло лише 182 млн грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.