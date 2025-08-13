Фонд державного майна продав «Енергосталь» за 600 млн грн (деталі) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фонд державного майна продав «Енергосталь» за 600 млн грн (деталі)

Фондовий ринок
61
Фонд державного майна продав «Енергосталь» за 600 млн грн (деталі)
Фонд державного майна продав «Енергосталь» за 600 млн грн (деталі)
Фонд державного майна України 12 серпня продав ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» у Харкові за 600 млн грн.
Про це повідомила пресслужба фонду.
Читайте також
600 млн грн — результат онлайн-аукціону з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» у Харкові.
Відбувся онлайн-аукціон з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» у Харкові. Торги проходили в електронній торговій системі Prozorro.Продажі.
Читайте також
Об’єкт знаходиться в Харкові, за адресою проспект Науки, 9. Це район із надзвичайно розвиненою інфраструктурою: поруч магазини, аптеки, парк, кав’ярні, зупинки громадського транспорту та метро. Таке розташування гарантує зручний доступ і необмежені можливості для будь-якого бізнесу.
У торгах за лот змагалося 7 учасників, що призвело до зростання вартості в 57,3 раза: від стартової ціни — 10,47 млн грн, до переможної — 600 млн грн.
Читайте також
Покупець додатково має сплатити ПДВ у розмірі 120 млн грн, тож загальний економічний ефект може скласти понад 720 млн грн. Після повної оплати лота з урахуванням ПДВ, новий власник власності у власності об’єкта, який включає приватизацію:
  • 68 одиниць нерухомого майна та інфраструктури (адміністративні, виробничі, складські будівлі, гаражі, мережі водопостачання, електропередачі, газопровід).
  • 50 тис. м² - загальна площа будівель та споруд.
  • 10 транспортних засобів.
  • 379 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар тощо).
Місце для вашої реклами
Раніше Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував звіт Рахункової палати щодо роботи Фонду державного майна України за 2024 рік. За словами Гетманцева, єдине позитивне у звіті — це надходження від приватизації. План було перевиконано на 247%, і бюджет отримав майже 10 млрд грн.
За його словами, майже 70% державних підприємств увійшли в 2025 рік без затверджених фінансових планів. Це унеможливлює прогнозування надходжень і оцінку ефективності їхньої роботи.
Крім того, лише 7% підприємств, де державна частка перевищує 50%, перерахували дивіденди. До бюджету надійшло лише 182 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems