До Одеси з Києва до кінця серпня курсуватиме потяг (рейси) — Finance.ua

До Одеси з Києва до кінця серпня курсуватиме потяг (рейси)
Як повідомила Укрзалізниця, призначено додатковий поїзд № 265/266 Київ — Одеса.
Дати і маршрут
Він вирушатиме з Києва 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня о 8:40 та прибуватиме до Одеси о 18:08.
З Одеси буде відправлятися 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня об 11:27 і прибувати до Києва о 20:20.
В складі поїзда — купейні вагони з місцями для сидіння.
З 4 по 10 серпня «Укрзалізниця» зафіксувала другий тиждень поспіль рекордного попиту на пасажирські перевезення. На найпопулярніших напрямках кількість охочих придбати квиток у 5−8 разів перевищує кількість доступних місць. Квитки розкуповуються практично одразу після відкриття продажу.
🧐 Розсилка Finance.ua про гроші. Чому вам варто підписатися? Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима.Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!
Розсилка Finance.ua про гроші
Поділитися новиною
Також за темою
До Одеси з Києва до кінця серпня курсуватиме потяг (рейси)
«Нова пошта» буде стягувати додатковий 1 долар: чому так
Які податки треба платити за купівлю американських акцій
Як інвестувати в американські акції: які обмеження для україців
НКЦПФР здійснила перші виплати клієнтам «Фрідом Фінанс»
Gemfields Gpoup оголосила про продаж Fabergé за $50 млн