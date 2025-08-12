До Одеси з Києва до кінця серпня курсуватиме потяг (рейси) — Finance.ua

До Одеси з Києва до кінця серпня курсуватиме потяг (рейси) Сьогодні 17:10 — Фондовий ринок

До Одеси з Києва до кінця серпня курсуватиме потяг (рейси)

Як повідомила Укрзалізниця, призначено додатковий поїзд № 265/266 Київ — Одеса.

Дати і маршрут

Він вирушатиме з Києва 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня о 8:40 та прибуватиме до Одеси о 18:08.

З Одеси буде відправлятися 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня об 11:27 і прибувати до Києва о 20:20.

В складі поїзда — купейні вагони з місцями для сидіння.

