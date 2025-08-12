До Одеси з Києва до кінця серпня курсуватиме потяг (рейси) — Finance.ua
До Одеси з Києва до кінця серпня курсуватиме потяг (рейси)

Як повідомила Укрзалізниця, призначено додатковий поїзд № 265/266 Київ — Одеса.
Дати і маршрут
Він вирушатиме з Києва 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня о 8:40 та прибуватиме до Одеси о 18:08.
З Одеси буде відправлятися 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня об 11:27 і прибувати до Києва о 20:20.
В складі поїзда — купейні вагони з місцями для сидіння.
З 4 по 10 серпня «Укрзалізниця» зафіксувала другий тиждень поспіль рекордного попиту на пасажирські перевезення. На найпопулярніших напрямках кількість охочих придбати квиток у 5−8 разів перевищує кількість доступних місць. Квитки розкуповуються практично одразу після відкриття продажу.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
