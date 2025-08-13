Скільки людей використовують щотижня ChatGPT — Finance.ua

Скільки людей використовують щотижня ChatGPT
ChatGPT продовжує встановлювати нові рекорди серед споживчих цифрових продуктів. Згідно з даними його власника OpenAI, вже цього тижня кількість активних користувачів застосунку може сягнути 700 мільйонів на тиждень.
Про це повідомляє портал ai360.
Приголомшливу цифру підтвердив віцепрезидент компанії Нік Терлі, який оприлюднив оновлену статистику на платформі X. У березні кількість щотижневих користувачів досягла 500 мільйонів, і з того часу цей показник невпинно зростає.
Терлі також повідомив, що за останній рік застосунок виріс у чотири рази. Він подякував команді розробників за те, що ChatGPT став потужним інструментом для навчання, творчості та вирішення складних завдань. На думку топменеджера, такі результати — свідчення того, що місія компанії зі впровадження штучного інтелекту в повсякденне життя справді реалізується.
Одним із головних факторів зростання стало впровадження нової функції генерації зображень у березні. Вона базується на моделі GPT-4 і дозволяє користувачам створювати зображення безпосередньо в інтерфейсі застосунку. Після запуску функції лише за кілька днів було згенеровано понад 700 мільйонів зображень, що свідчить про колосальний попит.
Операційний директор OpenAI Бред Лайткеп підкреслив, що більше ніж 130 мільйонів користувачів скористалися новими можливостями вже на стартовому етапі. Такий результат став не тільки показником популярності функції, а й рушієм подальшого зростання активної аудиторії. Успіх візуального інструмента значною мірою посприяв утвердженню ChatGPT як універсального ШІ-додатку.
Окрім збільшення загальної кількості користувачів, OpenAI фіксує позитивну динаміку в сегменті платних бізнес-клієнтів. Минулого тижня Бред Лайткеп повідомив, що наразі у ChatGPT вже 5 мільйонів бізнес-передплатників. Це на 2 мільйони більше порівняно з червнем, що підтверджує стабільну тенденцію до монетизації продукту.
Що таке ChatGPT і чому він такий популярний
