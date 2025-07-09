ChatGPT тестує нову функцію Study Together — Finance.ua

ChatGPT тестує нову функцію Study Together 09.07.2025, 01:18 — Технології&Авто

ChatGPT тестує нову функцію Study Together

ChatGPT почав тестування нової функції Study Together — режиму, що може перетворити чат-бот на інтерактивного навчального партнера. Користувачі повідомляють, що замість відповідей він ставить більше запитань, стимулюючи самостійне мислення.

Про це пише The Verge.

Деякі користувачі ChatGPT помітили нову функцію під назвою Study Together («Навчання разом»), яка з’явилася у випадному списку інструментів. Її суть — перетворити чат-бота на інтерактивного партнера для навчання: замість готових відповідей він ставить зустрічні запитання, спонукаючи користувача самостійно думати та відповідати.

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Це може стати альтернативою Google LearnLM — освітньому інструменту з ШІ, який працює за схожим принципом.

Наразі Study Together перебуває на стадії тестування й доступний лише окремим користувачам. Якщо інструмент отримає позитивний фідбек, OpenAI може масштабувати його як освітню функцію з фокусом на активне навчання. Це також може стати першим кроком до створення режимів «спільної взаємодії» в ChatGPT, де в одному чаті працюють кілька людей.

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