ChatGPT-5 вийде влітку та замінить кілька поточних моделей — Finance.ua
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ChatGPT-5 вийде влітку та замінить кілька поточних моделей

Технології&Авто
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ChatGPT-5 вийде влітку та замінить кілька поточних моделей
ChatGPT-5 вийде влітку та замінить кілька поточних моделей
Компанія OpenAI вкотре підтвердила, що об’єднає кілька своїх моделей в одну — GPT-5, запуск якої очікується вже цього літа.
Наразі ChatGPT має надто багато моделей для різних завдань, що може заплутувати користувачів, адже всі вони мають схожі назви, але різне призначення. У GPT-5 OpenAI планує поєднати всі найкращі характеристики різних моделей в одному рішенні.
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«Ми справді раді не лише створити нову модель, а й об’єднати дві наші серії. Прориви в логічних міркуваннях серії O і прориви в мультимодальності серії GPT буде об’єднано — і це стане GPT-5. Дуже сподіваюся незабаром повернутися, щоб розповісти вам про це більше», — зазначив Ромен Хюе, керівник напряму роботи з розробниками в OpenAI.
За матеріалами:
ITsider.
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