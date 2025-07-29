Глава OpenAI розповів, коли ChatGPT може розкрити особисте листування — Finance.ua

Глава OpenAI розповів, коли ChatGPT може розкрити особисте листування Сьогодні 23:03 — Технології&Авто

Глава OpenAI розповів, коли ChatGPT може розкрити особисте листування

Глава OpenAI Сем Альтман попередив, що у разі судового розгляду компанію можуть зобов’язати розкрити листування користувачів навіть на особисті та психологічні теми.

Про це він заявив у випуску подкасту Тео Вона This Past Weekend.

За його словами, все більше людей, особливо молодих, використовують ChatGPT як терапевта. На відміну від консультацій реальних лікарів чи юристів, такі діалоги не захищені законом, і це, на його думку, є серйозною проблемою.

«Люди розповідають ChatGPT найбільш особисті речі зі свого життя. Люди використовують його — особливо молодь — як терапевта, як лайф-коуча; обговорюють проблеми у стосунках і питають: „що мені робити?“ І зараз, якщо ви поговорите з терапевтом, юристом або лікарем про такі проблеми — існує юридичний привілей. Є лікарська таємниця, юридична таємниця, все таке. А ось як це працюватиме з ChatGPT — ми поки що не вирішили», — сказав Альтман.

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Він підкреслив, що питання конфіденційності розмов з ШІ необхідно терміново вирішити. «Тож якщо ви приходите поговорити з ChatGPT про свої найбільш чутливі речі, а потім трапляється, скажімо, позов або щось подібне — нас можуть зобов’язати надати цю інформацію, і я вважаю, що це дуже погано», — додав Сем Альтман.

Політика OpenAI передбачає, що співробітники можуть отримувати доступ до діалогів користувачів для навчання мови та контролю за порушеннями, а видалені чати в ChatGPT Free, Plus і Pro безповоротно видаляються протягом 30 днів (за винятком випадків, коли їх потрібно зберегти з юридичних або питань безпеки).

Проте у червні ситуація змінилася: у рамках позову The New York Times про порушення авторських прав суд зобов’язав компанію безстроково зберігати всі чати, включно з видаленими.

NYT звинуватила розробників OpenAI у використанні своїх статей для навчання моделей та розраховує таким чином зберегти докази для підтвердження цієї позиції.

Постанова суду не стосується лише користувачів ChatGPT Enterprise або ChatGPT Edu, а також тих компаній, які уклали угоду про нульове зберігання даних.

OpenAI має намір оскаржити це рішення. У компанії запевнили, що доступ до даних, що зберігаються, отримає лише «невелика, перевірена команда юристів і фахівців з безпеки OpenAI».

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