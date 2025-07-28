OpenAI готується випустити GPT‑5 на початку серпня — Finance.ua
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OpenAI готується випустити GPT‑5 на початку серпня

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На початку серпня 2025 року компанія OpenAI планує представити мовну модель GPT-5 — вона замінить поточну лінійку та об’єднає можливості GPT-4 та o-series. Основний упор зроблений на продуктивність, масштабованість та варіативність залежно від сценаріїв використання.
GPT‑5 буде доступна у трьох варіантах: main, mini та nano. Перші дві версії з’являться у ChatGPT та API, а найлегша — лише для API розробників. «Розміркована» o-серія, включаючи популярну o3, припинить існування як самостійна лінійка — її можливості включені в GPT-5.
Окремо компанія готує open-weight модель, аналогічну o3-mini. Її можуть випустити до кінця липня — це стане першим відкритим релізом OpenAI з моменту GPT-2, що вийшов у 2019 році. Передбачається, що вона буде доступна під вільною ліцензією.
Точний термін виходу може змінитися: команда враховує інфраструктурні, технічні та ринкові чинники. Однак підготовка до запуску йде повним ходом — OpenAI вже попередила партнерів та клієнтів через закриті канали.
За матеріалами:
iLenta
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