OpenAI готується випустити GPT‑5 на початку серпня — Finance.ua

OpenAI готується випустити GPT‑5 на початку серпня Сьогодні 04:27 — Фондовий ринок

На початку серпня 2025 року компанія OpenAI планує представити мовну модель GPT-5 — вона замінить поточну лінійку та об’єднає можливості GPT-4 та o-series. Основний упор зроблений на продуктивність, масштабованість та варіативність залежно від сценаріїв використання.

GPT‑5 буде доступна у трьох варіантах: main, mini та nano. Перші дві версії з’являться у ChatGPT та API, а найлегша — лише для API розробників. «Розміркована» o-серія, включаючи популярну o3, припинить існування як самостійна лінійка — її можливості включені в GPT-5.

Окремо компанія готує open-weight модель, аналогічну o3-mini. Її можуть випустити до кінця липня — це стане першим відкритим релізом OpenAI з моменту GPT-2, що вийшов у 2019 році. Передбачається, що вона буде доступна під вільною ліцензією.

Точний термін виходу може змінитися: команда враховує інфраструктурні, технічні та ринкові чинники. Однак підготовка до запуску йде повним ходом — OpenAI вже попередила партнерів та клієнтів через закриті канали.

iLenta За матеріалами:

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