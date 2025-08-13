У Львові тестують швейцарські трамваї (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Львові тестують швейцарські трамваї (фото)

Фондовий ринок
124
У Львові тестують швейцарські трамваї (фото)
У Львові тестують швейцарські трамваї (фото)
У Львові стартували тестові поїздки трамваїв Schindler Be 4/8, які місто отримало від швейцарського кантону Базель-Ланд. Поки що на колії виїхав один вагон, і він працює у режимі «без пасажирів» — на тренувальному маршруті № 9.
Про це повідомила Львівська міська рада.
Проєкт «Бернські та базельландські трамваї для Львова» реалізується за підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).
Паралельно розпочалося навчання водіїв, які опановують керування новою для міста моделлю транспорту.
«Перша група проходить практику під керівництвом легендарної інструкторки Ірини Козак — срібної призерки європейського чемпіонату TRAM-EM 2022. Кожен водій має провести за кермом не менше 40 годин у тестовому режимі, перш ніж вийти на маршрут з пасажирами», — повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».
Перед виходом на лінії трамваї потребували додаткового переобладнання
У Швейцарії вони здебільшого курсували на виділених коліях, тоді як у Львові рухатимуться у загальному транспортному потоці. Тож ЛКП «Львівелектротранс» доукомплектувало їх покажчиками поворотів, стоп-сигналами, габаритними вогнями та іншими елементами безпеки.

Коли будуть на маршрутах

Перші трамваї на маршрути з пасажирами зможуть виїхати до кінця серпня.
Загалом за проєктом Львів отримає 23 трамваї Schindler Be 4/8 та 10 вагонів-донорів від компанії Baselland Transport. Наразі ж у депо вже прибули 18 довгих та 4 короткі вагони.
🧐 Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Розсилка Finance.ua про гроші

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems