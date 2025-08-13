У Львові тестують швейцарські трамваї (фото) — Finance.ua

У Львові тестують швейцарські трамваї (фото) Сьогодні 13:12 — Фондовий ринок

У Львові тестують швейцарські трамваї (фото)

У Львові стартували тестові поїздки трамваїв Schindler Be 4/8, які місто отримало від швейцарського кантону Базель-Ланд. Поки що на колії виїхав один вагон, і він працює у режимі «без пасажирів» — на тренувальному маршруті № 9.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Проєкт «Бернські та базельландські трамваї для Львова» реалізується за підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).

Паралельно розпочалося навчання водіїв, які опановують керування новою для міста моделлю транспорту.

«Перша група проходить практику під керівництвом легендарної інструкторки Ірини Козак — срібної призерки європейського чемпіонату TRAM-EM 2022. Кожен водій має провести за кермом не менше 40 годин у тестовому режимі, перш ніж вийти на маршрут з пасажирами», — повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».

Перед виходом на лінії трамваї потребували додаткового переобладнання

У Швейцарії вони здебільшого курсували на виділених коліях, тоді як у Львові рухатимуться у загальному транспортному потоці. Тож ЛКП «Львівелектротранс» доукомплектувало їх покажчиками поворотів, стоп-сигналами, габаритними вогнями та іншими елементами безпеки.

Коли будуть на маршрутах

Перші трамваї на маршрути з пасажирами зможуть виїхати до кінця серпня.

Загалом за проєктом Львів отримає 23 трамваї Schindler Be 4/8 та 10 вагонів-донорів від компанії Baselland Transport. Наразі ж у депо вже прибули 18 довгих та 4 короткі вагони.

