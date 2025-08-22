OpenAI может стать самой дорогой частной компанией в мире — Finance.ua

OpenAI может стать самой дорогой частной компанией в мире Сегодня 03:30 — Фондовый рынок

Компания OpenAI обсуждает новые соглашения с инвесторами, которые могут повысить оценку компании до $500 млрд. Это сделало бы ее самой дорогой частной фирмой в мире, сообщает Axios

Источники издания рассказали о двух вариантах. В первом случае речь идет об инвестициях от финансового гиганта SoftBank с отметкой $300 млрд. Во втором — вторичная продажа акций сотрудников исходя из стоимости компании в $500 млрд.

Издание Wired , со своей стороны, пишет, что интерес к OpenAI остается высоким, несмотря на рост стоимости. По информации СМИ, один инвестор сравнил текущую ситуацию с зарождением интернета. Он отметил, что за 2 млрд пользователей ChatGPT и условную монетизацию по $5 в месяц компания могла бы получать около $120 млрд годового дохода.

По состоянию на начало августа 2025 года в ChatGPT зафиксировано примерно 700 млн активных пользователей в неделю, но менее 10% из них платят за сервис. В то же время OpenAI на момент подготовки материала не комментировала данные по оплате подписки.

Журналисты отмечают, что компания продемонстрировала заметный рост дохода. За первые семь месяцев 2025 года он удвоился до $12 млрд, что соответствует увеличению примерно на $1 млрд в месяц. Количество корпоративных клиентов достигло 5 млн, включая бизнес-пользователей.

В то же время, расходы OpenAI также растут. В 2025 году они могут составить $8 млрд, к тому же большая часть расходов приходится на инфраструктуру для логического выведения моделей ИИ. Основатель компании Сэм Альтман сообщил, что в будущем инвестиции в дата-центры могут достичь триллионов долларов.

Профессор университета Нью-Йорка Арун Сундарараджан отметил, что ключевой вопрос — сможет ли OpenAI удерживать клиентов и снижать расходы одновременно. По его мнению, только в таком случае реально зарабатывать условные $5 на пользователя в месяц.

Профессор Гленн Окун из того же университета добавил, что инвесторы рассчитывают увидеть публичное размещение акции (IPO) от компании с отметкой более $1 трлн. Это якобы должно произойти в ближайшие два или три года, иначе прибыльность вложений окажется под вопросом.

Эксперты также обращают внимание на то, что цена на частном рынке отражает готовность ограниченного количества инвесторов платить за акции. Это не обязательно точно отражает стоимость компании, полагают аналитики.

Согласно данным PitchBook , в 2025 году 65% всех венчурных инвестиций было направлено на проекты в области ИИ. Среди крупных сделок — инвестиции в Thinking Machines Lab, стартап бывшего технического директора OpenAI Миры Мурати, и сделка корпорации Meta с проектом Scale AI на $14 млрд.

Авторы Wired уверяют, будто на ужине в Сан-Франциско Сэм Альтман признал, что вокруг оценок компаний по работе над искусственным интеллектом существует элемент «пузыря». Однако, по его словам, ИИ-технологии действительно влияют на окружающий мир, как во времена бурного развития интернета.

Инвесторы делают ставку на то, что OpenAI станет таким же незаменимым инструментом, как Google и миллиарды людей будут готовы платить за использование ChatGPT, пишут СМИ. В то же время, эксперты подчеркивают, что остаются значительные риски. Масштабирование технологии стоят дорого, а затраты возрастают с увеличением количества пользователей и сложности моделей ИИ.

