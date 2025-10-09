Как выглядит современный Nokia 3310 (фото, цена) 09.10.2025, 01:03 — Фондовый рынок

Как выглядит современный Nokia 3310 (фото, цена)

HMD представил в Индии свой новый Touch 4G — странный, но интересный гибрид между классическим телефоном и смартфоном. За бюджетную цену вы получаете полноценный тачскрин и ключевые фишки смартфонов, упакованные в миниатюрный корпус фичерфона. Это как Nokia 3310 решила стать современной.

Что такое «гибридный телефон»

HMD называет Touch 4G гибридным девайсом, который должен заполнить пропасть между доступными кнопочными телефонами и настоящими смартфонами. То есть это «умный фичерфон» — если такое определение вообще имеет смысл.

Внешне это классический телефон в миниатюрном форм-факторе. Но спереди — полноценный тачскрин диагональю 3,2 дюйма. Плюс есть WiFi с поддержкой hotspot и передняя камера для селфи и видеозвонков.

Бонусом идет доступ к облачным сервисам: новости, погода, приложение Express Chat для текстовых сообщений и видеозвонков и другие штуки, обычно ассоциирующиеся со смартфонами. Похоже, что HMD пытается втиснуть максимум функционала в минимальный бюджет.

Под капотом работает UNISOC T127 — процессор, который точно не будет тянуть игры, но для звонков, мессенджеров и просмотра новостей вполне подойдет. В комплекте идёт 4 ГБ RAM и 128 ГБ внутренней памяти, которую можно расширить еще на 32 ГБ через microSD.

Камеры здесь скорее символические: 0,3 Мп спереди и 2 Мп сзади со вспышкой. Это не для фотосессий, а для базовых задач типа видеозвонков или быстрых снимков документов.

HMD утверждает, что батарея 1950 мАч может продержать Touch 4G до 30 часов работы на одном заряде. Для фичерфона это нормальный показатель — не вау, но вполне приемлемо.

В списке бонусов

Bluetooth 5.0

GPS и Beidou

3,5 мм аудиоразъем (да, он еще существует!)

Защита IP52 от пыли и брызг

Цена

HMD Touch 4G уже появился на индийском рынке в двух цветах — Cyan и Dark Blue — за 3999 индийских рупий (это примерно 47−48 долларов или 1900−2000 гривен по текущему курсу). Купить можно на официальном сайте бренда или через онлайн и оффлайн-ритейлеров.

