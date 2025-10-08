OpenAI подписала соглашения более чем на $1 трлн для обеспечения вычислительных мощностей Сегодня 21:28 — Фондовый рынок

OpenAI заключила контракты на сумму около $1 трлн с технологическими гигантами Nvidia, AMD, Oracle и CoreWeave, чтобы обеспечить необходимые мощности для развития своих моделей искусственного интеллекта, включая ChatGPT.

Об этом сообщает Financial Times.

Эти договоренности дают компании доступ к более чем 20 гигаваттам мощностей вычислений в течение следующего десятилетия — примерно столько же производят 20 ядерных реакторов.

По оценкам OpenAI, каждый гигаватт вычислительной инфраструктуры стоит около $50 млрд, так что совокупная стоимость соглашений достигает $1 трлн.

Последний контракт — с AMD — OpenAI подписала в этот понедельник. Ранее компания заключила подобные соглашения с Nvidia, Oracle и CoreWeave, пытаясь гарантировать доступ к необходимым ресурсам для дальнейшего масштабирования.

По подсчетам Financial Times, партнерство с Nvidia может обойтись в OpenAI до $500 млрд, с AMD — до $300 млрд, а соглашение с Oracle — еще в $300 млрд. CoreWeave уже сообщила о контрактах с OpenAI более чем на $22 млрд.

Все эти договоренности формируют финансовую сеть взаимозависимостей, где крупные корпорации частично финансируют OpenAI, а получают рост собственной рыночной стоимости и доступ к общим проектам.

Нехватка капитала и «круговые» инвестиции

Аналитики в комментариях FT отмечают, что у OpenAI недостаточно капитала, чтобы самостоятельно финансировать такие масштабные обязательства. По оценкам, компания может потерять около $10 млрд в 2025 году из-за огромных затрат на инфраструктуру, чипы и персонал.

«OpenAI пока не имеет возможности делать подобные обязательства, — говорит аналитик DA Davidson Гил Лурия. — Это классический пример кремниеводолинного подхода „fake it till you make it“ — привлечь как можно больше игроков к игре».

Впрочем, OpenAI получает значительные финансовые стимулы от своих поставщиков:

NVIDIA планирует инвестировать $100 млрд в компанию в течение следующих 10 лет, предоставляя средства, за которые OpenAI сможет покупать ее чипы;

AMD предоставила OpenAI варранты на покупку до 10% своих акций за $0,01 за штуку, если совместные проекты достигнут определенных целей, в том числе связанных с рыночной ценой акций AMD.

Акции AMD выросли почти на 24% после объявления сделки, а капитализация компании увеличилась на $63 млрд. Аналогично рыночная стоимость Oracle поднялась на $244 млрд после объявления партнерства.

Финансирование и долги

Чтобы поддержать рост, OpenAI привлекает большие объемы инвестиций и долгового финансирования. В прошлом году компания получила $4 млрд банковского кредита и около $47 млрд венчурных инвестиций (значительная часть из них — в рамках переговоров с Microsoft, главным партнером компании).

OpenAI готовится привлечь десятки миллиардов долларов долгового финансирования для развития инфраструктуры. Компанию уже оценили в $500 млрд.

Впрочем, рейтинговые агентства, такие как Moody’s, выражают сомнения в том, насколько прибыльной может стать модель OpenAI: многие партнеры, в том числе Oracle, теперь в значительной степени зависят от ее успеха.

Генеральный директор Сэм Альтман признал, что прибыльность на данный момент не в приоритете.

«Это не входит даже в мои топ-10 задач. Сейчас мы находимся в фазе инвестиций и роста. Но, очевидно, когда-то мы должны стать очень прибыльными, и мы уверены, что добьемся этого», — сказал он.

