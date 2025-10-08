IKEA покупает американский Locus для ускорения доставки
Шведский мебельный гигант IKEA объявил о приобретении американской фирмы Locus, специализирующейся на логистических технологиях.
Об этом сообщает Reuters.
Эта сделка имеет целью существенно ускорить и упростить доставку товаров клиентам по всему миру на фоне роста онлайн-продаж.
Она дополняет инвестиции Ingka Group (самого крупного мирового франчайзи IKEA) в размере $2,2 миллиарда в США, где компания активно конкурирует с Wayfair и Walmart и пытается снизить расходы, растущие из-за импортных тарифов.
Ожидается, что технология Locus будет впервые опробована в США и Великобритании, а затем масштабирована на глобальном уровне.
Ключевая ценность Locus заключается в использовании искусственного интеллекта (ИИ) для оптимизации логистики.
По словам главного директора по цифровым технологиям Ingka Group, технология Locus позволяет группировать заказы и прогнозировать маршруты, чтобы минимизировать время простоя транспорта в пробках. Этот процесс планирования ранее выполнялся вручную работниками IKEA.
