IKEA покупает американский Locus для ускорения доставки

Шведский мебельный гигант IKEA объявил о приобретении американской фирмы Locus, специализирующейся на логистических технологиях.

Об этом сообщает Reuters.

Эта сделка имеет целью существенно ускорить и упростить доставку товаров клиентам по всему миру на фоне роста онлайн-продаж.

Она дополняет инвестиции Ingka Group (самого крупного мирового франчайзи IKEA) в размере $2,2 миллиарда в США, где компания активно конкурирует с Wayfair и Walmart и пытается снизить расходы, растущие из-за импортных тарифов.

Ожидается, что технология Locus будет впервые опробована в США и Великобритании, а затем масштабирована на глобальном уровне.

Ключевая ценность Locus заключается в использовании искусственного интеллекта (ИИ) для оптимизации логистики.

По словам главного директора по цифровым технологиям Ingka Group, технология Locus позволяет группировать заказы и прогнозировать маршруты, чтобы минимизировать время простоя транспорта в пробках. Этот процесс планирования ранее выполнялся вручную работниками IKEA.

