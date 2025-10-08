OpenAI и AMD заключили соглашение на поставку АІ-чипов: это принесет «красным» миллиарды долларов
OpenAI и AMD заключили масштабное соглашение о создании центров обработки данных для искусственного интеллекта, которые будут работать на новых чипах Advanced Micro Devices.
Как сообщает Bloomberg, OpenAI закупит у AMD вычислительные процессоры общей мощностью 6 гигаватт.
Первые поставки начнутся во второй половине 2026 года и будут включать в себя новейшие ускорители MI450. При этом OpenAI планирует покупать чипы как напрямую, так и через облачных партнеров.
Сколько заработает AMD
Глава AMD Лиза Су заявила, что сотрудничество принесет компании десятки миллиардов долларов выручки в ближайшие пять лет. Аналитики называют это соглашение ключевым шагом для AMD — теперь она впервые непосредственно конкурирует с NVIDIA за крупнейших клиентов на рынке инфраструктуры для искусственного интеллекта.
Напомним, совсем недавно OpenAI заключила схожее соглашение с NVIDIA. Крупнейший производитель видеокарт построит для создателей ChatGPT дата-центры на 100 миллиардов долларов.
Поделиться новостью
Также по теме
OpenAI и AMD заключили соглашение на поставку АІ-чипов: это принесет «красным» миллиарды долларов
Как работают польские бизнесы в Украине
Топ-20 школ Украины для будущих айтишников
Венчурный бизнес: лидеры инвестиций в Украину (примеры)
Как выглядит имение Безоса в «бункере миллиардеров» (фото)
Итоги приватизации: сумма победных ставок составляет 120,49 млн грн