OpenAI и AMD заключили соглашение на поставку АІ-чипов: это принесет «красным» миллиарды долларов

OpenAI и AMD заключили масштабное соглашение о создании центров обработки данных для искусственного интеллекта, которые будут работать на новых чипах Advanced Micro Devices.

Как сообщает Bloomberg, OpenAI закупит у AMD вычислительные процессоры общей мощностью 6 гигаватт.

Первые поставки начнутся во второй половине 2026 года и будут включать в себя новейшие ускорители MI450. При этом OpenAI планирует покупать чипы как напрямую, так и через облачных партнеров.

Сколько заработает AMD

Глава AMD Лиза Су заявила, что сотрудничество принесет компании десятки миллиардов долларов выручки в ближайшие пять лет. Аналитики называют это соглашение ключевым шагом для AMD — теперь она впервые непосредственно конкурирует с NVIDIA за крупнейших клиентов на рынке инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Напомним, совсем недавно OpenAI заключила схожее соглашение с NVIDIA. Крупнейший производитель видеокарт построит для создателей ChatGPT дата-центры на 100 миллиардов долларов.

