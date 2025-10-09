0 800 307 555
Какие Samsung получат последнее обновление One UI
Samsung начал распространять One UI 8 на флагманы трехлетней давности — Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra. После того, как обновление сначала появилось на Galaxy S25 в сентябре, затем перекинулось на S23, очередь дошла и до смартфонов 2022 года.
Апдейт уже заметили в Европе и Индии, весит он солидные 3,1 ГБ и тянет One UI 8 на базе Android 16 плюс свеженький патч безопасности от 1 сентября 2025-го. Как всегда у Samsung, распространение идет постепенно — в течение следующих дней и недель обновление доберется до других рынков.

Последнее большое обновление для S22

Samsung обещала серии S22 четыре больших обновления Android и смартфоны стартовали с Android 12, а это значит, что One UI 8 — их финальный мажорный апдейт. Для новых флагманов типа Galaxy S24 и S25 компания уже перешла на новую политику и обещает семь лет обновлений. А владельцы S22 остаются с тем, что есть.
При этом One UI 8 для Galaxy S22 не получает никаких новых функций Galaxy AI, хотя Galaxy S23 FE, работающий на тех же чипах — Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1 (в зависимости от региона) — получил все AI-фишки полностью.
Еще одна загадка — не известно, достанется ли Galaxy S22 обновление One UI 8.5. Технически, поскольку серия работает на Android 16, она должна быть совместима. Но Samsung пока молчит.
Хотя больших обновлений больше не будет, Galaxy S22 еще не списали полностью. Телефоны продолжат получать патчи безопасности до 2026 года, что соответствует первоначальному обещанию пятилетнего цикла поддержки. Девайсы вышли в феврале 2022-го, поэтому Samsung выполняет свои обязательства.
Но факт остается фактом: One UI 8 — это конец эры для Galaxy S22. Флагман в свое время официально переходит в категорию «старичков», которым осталось только доживать на патчах безопасности.
По материалам:
prostomob
