Управляющий активами ICU рассказал, когда следует выходить из инвестиций — Finance.ua

Управляющий активами ICU рассказал, когда следует выходить из инвестиций

Владислав Свистунов. Желание у украинцев инвестировать с каждым днем ​​возрастает. Но, при необходимости, как правильно выйти из инвестиций? На эти и другие вопросы во время онлайн-конференции InvestFest ответил управляющий активами в компании группы ICU

В частности, в начале выступления эксперт отметил важность ориентации на конечный результат в инвестициях.

«Если ты не спланировал, как эта сделка закроется, то ты не имеешь права его открывать. Ты должен знать, как закрыть каждую сделку независимо от того, какой будет сценарий», — сказал Свистунов.

Как отметил управляющий активами ICU, стоит ответить себе на три главных вопроса: почему мы должны выйти из сделки, кому мы должны ее продать и как его следует продать?

Свистунов, комментируя первый вопрос, привел примеры динамики финансовых рынков: проседание американского фондового рынка на 26% и рост биткоина на 14 000% в период с 2015 по 2021 год. Он отметил, что прежде чем начать инвестирование, следует четко осознавать, как и когда мы планируем его завершить.

Специалист подчеркнул, что падение фондового рынка на столь значительную величину стало весомым основанием для выхода из инвестиции. Впрочем, дальнейшее развитие событий продемонстрировало ошибочность такого решения.

Что касается примера с биткоином, Свистунов подчеркнул: если бы инвесторы зафиксировали прибыль на уровне +14 000%, они потеряли бы возможность еще раз удвоить свой капитал в дальнейшем.

Итак, возникает ключевой вопрос: когда именно наступает момент выхода из инвестиции? Управляющий активами одной в компании группы ICU акцентировал внимание на том, что главным критерием выхода должно быть достижение или изменение инвестиционных целей. Однако это возможно только при условии, что еще на этапе входа в инвестицию были четко сформулированы цели и верно выбран инструмент.

Относительно второго вопроса (кому можно перепродать инвестицию — речь идет о понимании потенциального круга будущих покупателей. — Ред.) Свистунов подчеркнул, что крайне важно еще в начале осознавать, кто сможет приобрести актив в будущем. Например, в случае с землей или недвижимостью решающее значение имеет именно локация, поскольку она оказывает непосредственное влияние на ликвидность.

И, наконец, третий важный вопрос: как мы планируем выход из инвестиции? В этом контексте Свистунов привел пример облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые стабильно обеспечивают около +5% годовых в долларах. По его словам, если исключить кризисные периоды — войны 2014 и 2022 годов, а также пандемию 2020-го — средняя доходность могла достигать +10−12% годовых в долларах.

Эксперт подчеркнул, что ОВГЗ — инструмент надежный, ведь с 2015 по 2025 год только трижды наблюдалась девальвация, которая превышала годовую доходность этих облигаций.

Так если все так хорошо с ОВГЗ, зачем из них вообще выходить? Свистунов объяснил: причиной выхода из подобного актива может стать то, что он больше не отвечает вашим финансовым целям. Например, вы уже достигли цели — собрали на необходимую покупку или другой запланированный расход.

Кому можно продать ОВГЗ? В этом случае ситуация благоприятна: на рынке достаточно игроков, поэтому круг потенциальных покупателей широкий. По словам эксперта, объем инвестиций украинцев в ОВГЗ уже достиг 100 миллиардов гривен, что свидетельствует о высоком уровне доверия к этому инструменту.

Что важно — процесс продажи ОВГЗ сегодня максимально удобный. Всё можно сделать онлайн, и это занимает минимум времени. К ключевым преимуществам ОВГЗ Свистунов отнес:

доступный номинал (от 1000 грн), стабильный спрос, простота и удобство в обслуживании.

В завершение Свистунов подчеркнул: если инвестор четко ответит на три вопроса — почему следует выйти из актива, кому его можно продать и как именно это сделать, — то управление инвестициями станет гораздо проще и эффективнее.

