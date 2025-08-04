Налоги в инвестициях 2025: как инвестировать и не потерять на налогах — Finance.ua

Налоги в инвестициях 2025: как инвестировать и не потерять на налогах Сегодня 14:10

Налоги в инвестициях 2025: как инвестировать и не потерять на налогах

Инвесторов обычно интересует, какой доход может принести тот или иной актив и какие риски существуют. Но есть еще один важный вопрос, в котором стоит разобраться на старте — это налоги с дохода от инвестиций. Рассмотрим все нюансы налогообложения вместе с экспертом на практическом воркшопе от Академии Минфин.

Об обязанности декларировать доход от любых инвестиций известно всем инвесторам. Однако часто, особенно у начинающих, возникают вопросы: как рассчитать сумму к уплате, по какой ставке, как правильно подать декларацию.

«Налоги в инвестициях 2025: как инвестировать и не потерять на налогах», который 14 августа проведет Академия Минфин. Если необходимо разобраться в этих вопросах, регистрируйтесь на воркшоп , который 14 августа проведет Академия Минфин.

Кому будет полезно

Это воркшоп ориентирован на начинающих инвесторов, которым актуально разобраться, как работает налогообложение инвестиционной прибыли, какие налоговые ставки действуют для разных типов активов.

Также информация будет полезна всем, кто уже определенное время инвестирует и интересуется законными способами оптимизации налоговой нагрузки.

О спикерке

Воркшоп проведет АЛЕКСАНДРА НИКИТИНА — адвокат, партнер международной юридической фирмы ECOVIS Bondar & Bondar, автор подкаста BEPS.space.

Она имеет 24 года опыта в юридической сфере, специализируется на корпоративном праве, международном налогообложении и цифровой экономике. Помогает предпринимателям и частным инвесторам эффективно структурировать активы и оптимизировать налоговую нагрузку.

Какие темы раскроет спикер

Вы узнаете о ключевых изменениях в налоговых правилах и важных нововведениях, которые ожидают инвесторов в 2026 году.

Подробно, четко и без сложных терминов обсудим следующие темы:

Что нужно знать о налогах с инвестиций, какие существуют мифы вокруг этого

Какие доходы нужно декларировать, как определять базу налогообложения и размер налога

Особенности налогообложения доходов от акций, облигаций, ETF, REIT, депозитов, криптовалюты, недвижимости, земли

Как облагаются налогом подарки, наследство, раздел имущества супругов

Можно ли законно платить меньше? Роль налоговых агентов

Оптимальные стратегии для долгосрочных инвесторов

Как подать декларацию и избежать типичных ошибок: практические рекомендации

Также программой предусмотрен блок Q&A, во время которого спикер ответит на вопросы участников.

Как принять участие?

Воркшоп пройдет онлайн 14 августа. Продолжительность — 2 часа + 15−20 мин. Q&A

Чтобы принять участие, приобретите билет на сайте.

Стоимость участия для EARLY BIRDS — 1500 гривен. Количество участников ограничено.

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